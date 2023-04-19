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Frida Kahlos Leben als gefeiertes Tanzspektakel in Dresden

Bild: Marius Müller
  • 16. Juli 2026

Die queere Malerin Frida Kahlo (1907-1954) gilt als eine der schillerndsten Persönlichkeiten ihrer Zeit. Jetzt wird ihr außergewöhnliches Leben als Tanzspektakel an der Semperoper erzählt  von der Enrique Gasa Valga Dance Company.

Bei der Premiere begeisterten die Tänzer*innen ebenso wie die Musiker*innen und die Sängerin Greta Marcolongo  passend zum Titel der Show: "Viva la Vida"  "Es lebe das Leben". Das Publikum stand am Ende des Abends im Saal von den Plätzen auf und jubelte dem ganzen Ensemble zu.

Enrique Gasa Valga, aus Barcelona stammend, war viele Jahre am Tiroler Landestheater in Innsbruck tätig und hatte Ende 2023 die nach ihm benannte Dance Company gegründet. Das Leben und Werk Frida Kahlos faszinierte ihm nach eigenem Bekunden seit jeher. "Sie war eine Frau von immenser Kraft und Widerstandsfähigkeit, die zahlreiche Herausforderungen und Widrigkeiten überwunden hat. Ihre Geschichte ist zutiefst menschlich", wird der Choreograph im Programmheft zitiert. Er wolle die Emotionen und Motive, die Kahlos Kunst prägen, im Medium des Tanzes sichtbar und spürbar machen.

Valga setzt das Leben Kahlos in sechs Szenen um  von der Kindheit und ihrem schweren Unfall über die Liebe und Hochzeit mit dem Maler Diego Rivera und ihre Reise nach Paris bis hin zu eigenen Affären mit Frauen und Männern, den Depressionen, ihrer Zeit in New York und der Rückkehr nach Mexiko. Dort starb sie am 13. Juli 1954 im Alter von nur 47 Jahren. Dass Musik und Gesang mit vielen Liedern aus Lateinamerika live geboten werden, macht die Aufführung zu einem besonderen Erlebnis und Gesamtkunstwerk.

Bis 26. Juli ist die Show "Viva la Vida  A Tribute to Frida Kahlo" fast täglich in der Semperoper zu sehen. Während das hauseigene Ensemble in den Theaterferien ist, wird das Stück von der Produktionsfirma Limelight Live Entertainment und der Dance Company von Enrique Gasa Valga präsentiert. (cw/dpa)

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