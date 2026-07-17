Obsession mit dem männlichen Körper

17. Juli 2026

Bild: Paco y Manolo

"Monomanía" ist ein fortlaufendes künstlerisches Projekt des spanischen Foto-Duos Paco y Manolo  jetzt ist eine Auswahl der homoerotischen Porträts als Zine erschienen.



Die immer wiederkehrenden Motive der provokanten Analogfotografie von Paco y Manolo sind die Flüchtigkeit der Jugend, das Verhältnis von Körper und Umgebung sowie das Bewusstsein der eigenen Sterblichkeit. Der Titel spielt auf die Monomanie an  die krankhafte Fixierung auf einen einzigen Gedanken -, mit dem das Künstlerduo seine jahrzehntelange Obsession mit dem nackten männlichen Körper, natürlichem Licht, Intimität und dem Vergehen der Zeit beschreibt.

In den vergangenen zwei Jahren veröffentlichten die beiden Fotografen bereits zwei eigenständige Zines, "Los días veloces" und "Jardín Secreto", in denen sich diese Themen erstmals verdichteten. Für Paco y Manolo ist die Fotografie ein Mittel, Erotik und Lebensfreude festzuhalten  intime Momente, die dem öffentlichen Blick sonst verborgen bleiben. Jedes Bild feiere das Leben und mache zugleich dessen Vergänglichkeit sichtbar, so die Künstler.



Das Projekt debütierte im Mai 2022 als vielbeachtete Solo-Ausstellung in der Galería Alalimón in Barcelona und wurde seither zum fortlaufenden Fotomagazin weiterentwickelt. Das aktuelle Zine "Monomanía" ist für 18 Euro über kinkediciones.com erhältlich. (cw)











