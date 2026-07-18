Queere Intimität als Tagtraum

18. Juli 2026

Unter dem Titel "Conversations in a Daydream" sind in der Berliner Galerie Kuchling ab dem kommenden Monat Arbeiten des Künstlers Xecon Uddin zu sehen.



Die Ausstellung zeigt Malereien mit Figuren, Tieren und vegetativen Formen in traumartigen Übergängen. Laut Galerie thematisieren die Arbeiten queere Identität nicht als feste Kategorie, sondern als Erfahrung von Nähe, Wahrnehmung und emotionaler Beziehung. Berührungen und Blicke bleiben dabei angedeutet, konkrete Handlungen oder Geschichten werden nicht erzählt.



Der Ausstellungstitel bezieht sich auf innere Dialoge zwischen Erinnerung und Wunsch, Körper und Landschaft, Nähe und Distanz. Pflanzen, Tiere und organische Formen dienten dabei nicht als dekorative Elemente, sondern als Träger innerer Erfahrungen wie Sehnsucht, Fürsorge oder Verletzlichkeit.

Uddin wurde in Comilla, Bangladesch, geboren und lebt seit 2010 in Paris. Er studierte Bildende Kunst in Dhaka und entwickelte eine Praxis, die Malerei, Druckgrafik, Keramik und experimentelle Verfahren wie Lithografie, Aquatinta, Tinte, Acryl und Zyanotypie miteinander verbindet.



Die Ausstellung "Conversations in a Daydream" ist vom 8. August bis 2. Oktober 2026 in der Galerie Kuchling (Karl-Marx-Allee 123, 10243 Berlin-Friedrichshain) zu sehen. Die Vernissage findet am Samstag, den 8. August von 18 bis 22 Uhr statt. (cw)











