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Frankfurt: Machtvolle CSD-Demo nach queer­feindlichen Attacken

Bild: IMAGO / HEN-FOTO
  • 19. Juli 2026

Unter dem Motto "Demokratie braucht keine Alternative" beteiligten sich am Samstag Tausende Menschen an der CSD-Demonstration in Frankfurt am Main  auch der hessische Innenminister Roman Poseck (CDU) schaute vorbei.

Mit Regenbogenflaggen, viel Musik und guter Stimmung feierten die Teilnehmer*innen trotz queerfeindlicher Angriffe in der vorangegangenen Nacht. Die Polizei schätzte die Zahl der Personen in der Demo am Nachmittag auf 15.000 bis 17.000, hinzu kamen zahlreiche Zuschauer*innen am Straßenrand.

Für die Parade hatten sich 120 Gruppen angemeldet und damit mehr als im Vorjahr, wie die Veranstalter*innen mitteilten. Das viertägige Programm hatte bereits am Donnerstag mit einem Straßenfest am Main begonnen, insgesamt rechnen die Organisator*innen mit rund 150.000 Besucher*innen.

In der Nacht zu Samstag war es in Frankfurt zu queerfeindlichen Übergriffen gekommen (queer.de berichtete). Ein 62-Jähriger wurde nach Angaben der Polizei an einem Kiosk von einem Unbekannten mit einer Flasche geschlagen und leicht verletzt  der Mann war zuvor Hand in Hand mit seinem Partner unterwegs gewesen, der Angreifer soll ihn wegen seiner sexuellen Orientierung attackiert haben. Auch auf den Eingangsbereich einer queeren Szenebar wurden aus einer Gruppe heraus Glasflaschen geworfen; verletzt wurde niemand, es entstand jedoch Sachschaden. Die Polizei nahm einen 21-Jährigen fest.

Innenminister Poseck besuchte den CSD und verurteilte die Übergriffe. "Wir dürfen nicht zulassen, dass sich Menschen nicht frei bewegen können, nur weil sie offen ihre sexuelle Orientierung zeigen", sagte er laut einer Mitteilung. "Die Ereignisse aus letzter Nacht führen uns erneut vor Augen, dass queerfeindliche Gewalt ein reales und aktuelles Problem ist."

Nach Angaben der Veranstalter*innen stand die Demokratie im Mittelpunkt des diesjährigen CSD, da auf ihr Meinungsfreiheit, Handlungsfreiheit, Demonstrationsrecht und die Gleichheit vor dem Gesetz aufbauten  sie stehe jedoch unter massivem Druck von allen Seiten. Die Demonstration endete gegen 16:30 Uhr, anschließend wurde am Main weitergefeiert. Das Straßenfest zwischen Eisernem Steg und Untermainbrücke dauert noch bis Sonntagabend um 23 Uhr. (cw/dpa)

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