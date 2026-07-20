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Flora, Fauna und schwule Männer

  • 20. Juli 2026
"Feuer" von Andreas Chwatal

Noch bis Oktober 2026 zeigt die Galerie Beim Weissen Lamm in Kallmünz (Oberpfalz) die Ausstellung "Riviera" von Andreas Chwatal.

Der aus Burglengenfeld stammende Künstler widmet sich darin dem Fluss Naab, der an der Galerie vorbeifließt und ihn seit seiner Kindheit prägt. "Die Ausstellung Riviera erzählt von dem Fluss, an dem ich aufgewachsen bin, der meine Arbeiten inspiriert hat und der vorbeizieht", so Chwatal.

Zu sehen sind bunte Aquarellzeichnungen mit queeren Themen neben Tuschepinselzeichnungen der Flora und Fauna der Naab  etwa ein gleitender Schwan oder ein sich im Wind wiegendes Schilfrohr. Für die Ausstellung entsteht zudem ein eigens angefertigtes Wandbild. "Riviera" versammelt Werke aus den Jahren 2015 bis 2026 und will, mit Bezug auf den griechischen Philosophen Heraklit, eine Antwort auf die Frage geben: "Wo kommen wir her, wo fließen wir hin?"

Andreas Chwatal, 1982 in Regensburg geboren, studierte an der Kunstakademie München und erhielt zahlreiche Stipendien, unter anderem an der Villa Concordia in Bamberg, dem Centro Tedesco di Studi Veneziani in Venedig und der Cité Internationale des Arts in Paris. 2017 wurde er mit dem Bayerischen Kunstförderpreis ausgezeichnet. Seine Werke sind unter anderem in der Sammlung zeitgenössischer Kunst der Bundesrepublik Deutschland und der Städtischen Galerie im Lenbachhaus München vertreten. Der Künstler lebt und arbeitet in Berlin und München.

Die Ausstellung "Riviera" von Andreas Chwatal ist noch bis zum 25. Oktober 2026 in der Galerie Beim Weissen Lamm (Lange Gasse 7, 93183 Kallmünz) zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw)

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