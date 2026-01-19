Aschenputtel trifft Fußball trifft queer

21. Juli 2026

Das neue Kinderbuch "Der Ballkönig: Ein Fußballmärchen" erzählt das Aschenputtel-Märchen neu  mit zwei Königen als Väter, silbernen Fußballschuhen und einem Jungen, der endlich mitspielen darf.



Erzählt wird die Geschichte von Papa-Erzähler König Leo und König Ollie, die ihrem Sohn Valentin jeden Abend dasselbe Märchen vorlesen: Der kleine Leo liebt Fußball über alles, darf aber nie mitspielen  bis ihn ein Elfmeterich zum königlichen Spiel schickt und ihm silberne Fußballschuhe zaubert.



Gemeinsam mit Prinz Ollie schießt Leo die schönsten Tore, muss aber verschwinden, bevor der Prinz seinen Namen erfährt. Zurück bleibt nur ein silberner Schuh  und die Frage, ob der Prinz seinen unbekannten Topstürmer wiederfindet.

Das Bilderbuch überträgt das Aschenputtel-Märchen in eine moderne, diverse Version mit zwei Königen als Paar und thematisiert nebenbei, wie Mädchen und queere Kinder vom Fußballspielen ausgeschlossen werden. Es richtet sich an Kinder ab vier Jahren und eignet sich zum Vorlesen. Die Illustration oben zeigt die zentrale Schuhanprobe-Szene.



"Der Ballkönig: Ein Fußballmärchen" stammt von Autor Chris Becker, wurde von Dan Taylor illustriert und von Oliver Schlick aus dem Englischen übersetzt. Das 40-seitige Buch ist im Annette Betz Verlag (ISBN 978-3-219-12115-5) erschienen und zum Preis von 16 Euro unter anderem bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





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