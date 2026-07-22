Ein queerer Sommernachtstraum

22. Juli 2026

Bild: Phoenix Joel

Unter dem Titel "Sweet Dreams" zeigt der Berliner Buchladen Eisenherz im kommenden Monat Arbeiten des trans Künstlers Phoenix Joel.



Die Ausstellung lädt zu einer Reise ins Unbewusste ein  durch queere Imaginaries sowie traumhafte und albtraumhafte Welten. Inspiriert von Shakespeares "Ein Sommernachtstraum" entwirft Phoenix Joel ein vielschichtiges Universum aus Fabelwesen, hybriden Figuren und poetischen Transformationen.

Im Zentrum seiner Arbeit steht der Körper als Ort der Veränderung, der Selbstbestimmung und der Imagination. Phoenix Joel zeigt den Körper nicht als etwas Festes, sondern als wandelbar und voller Möglichkeiten  und stellt damit gesellschaftliche Vorstellungen von Identität und Geschlecht infrage. Seine Bilder eröffnen Räume, in denen neue Formen des Seins denkbar werden.



Zwischen Schönheit und Unbehagen, Fantasie und Wirklichkeit entfaltet sich eine intensive, vorwiegend schwarz-weiße Bildsprache  nur gelegentlich wagt sich der Fotograf in die Farbe. "Sweet Dreams" versteht das Imaginäre dabei nicht als Flucht vor der Realität, sondern als Einladung, sie neu zu denken.



Bild: Phoenix Joel

Phoenix Joel zählt zu den New Faces der Berliner Fotografie-Szene. Er arbeitet in seinem Studio in Schöneweide, stellt jährlich aus und findet seine Modelle in Clubs oder auf der Straße.



Die Ausstellung "Sweet Dreams" wird am Samstag, den 1. August 2026 um 18 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort anschließend den gesamten Monat über zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)











