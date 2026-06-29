Candy Crash mit Baby bei "Kaulitz & Kaulitz"-Premiere

23. Juli 2026

Netflix hat die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Berliner Delphi Filmpalast mit 250 geladenen Gästen gefeiert. Den wohl ungewöhnlichsten Auftritt auf dem roten Teppich legte Candy Crash hin.



Die Dragqueen, die als Cast-Mitglied zum Kosmos der Zwillinge gehört, kam am Mittwoch mit ihrem rund fünf Monate alten Baby zur Premiere- Die beiden trugen einen Leo-Partnerlook. Auch der Rest der Serienfamilie war anwesend: Assistent Daniel Barranco und Sara Alviti liefen ebenfalls über den Teppich.



Mitgebracht hatten Bill und Tom außerdem ihre Bandkollegen samt Familie. Georg Listing erschien mit Ehefrau Susi, Gustav Schäfer kam mit seiner Frau Linda und Tochter Lotti. Aus der Promiwelt kamen unter anderem Palina Rojinski, Stefanie Giesinger, Olli Schulz, Maximilian Mundt, Runa Greiner, Laura Larsson, Salwa Houmsi, die Tekkal-Schwestern und der Politiker Felix Banaszak. Ebenso anwesend waren die beiden RTL-"Bachelors" Sebastian Paul und Tim Reitz.



Rojinski zeigte sich gegenüber "Bild" als Fan der Kaulitz-Twins: "Die beiden haben einfach Bock aufs Leben. Bill und Tom begrenzen sich nicht. Das ist toll! Und wenn ich einen Tag mit den beiden tauschen könnte, dann wäre ich gerne für die ersten zwölf Stunden des Tages Tom und für die zweiten zwölf Stunden Bill." Warum die zwei Brüder aus Magdeburg seit Jahren funktionieren, erklärte sich TV-Moderator Jochen Schropp gegenüber der Zeitung so: "Die sind einfach so, wie sie sind. Dieses Maß an Authentizität ist selten in der Branche."

Bevor die Gäste im Delphi Platz nahmen, hatten die Zwillinge bereits einen Ausflug hinter sich: An Bord des Schiffs "Gustav" ging es über die Spree, vorbei an zwei riesigen Quietsche-Enten, die den beiden verblüffend ähnlich sahen.



Jenny Augusta moderierte das Screening, anschließend zog die Gesellschaft weiter zur Aftershow-Party. Vor dem Kino auf der Kantstraße hatten Fans ausgeharrt, einige seit dem Nachmittag, wie "Bild" schreibt. Bill betrat den Teppich kurz nach 19:30 Uhr in einem durchsichtigen Glitzerkleid mit Pailletten und Overknees, Tom im dunklen Anzug.



Die Premiere hatte auch eine Nachricht im Gepäck. "Wir drehen vielleicht auch schon weiter ...", verriet Bill Kaulitz auf der Bühne hinsichtlich einer vierten Staffel. Netflix kündigte gemäß "DWDL" am selben Abend auch eine mehrjährige Partnerschaft mit den Zwillingen an, mehrere Projekte befinden sich demnach in der Entwicklung.



Co-Regisseurin Annika Blendl, die seit der ersten Staffel bei "Kaulitz & Kaulitz" Regie führt, hat für den Erfolg eine simple Erklärung. "Bill und Tom sind wahnsinnig spannende Charaktere, die sich immer wieder neu erfinden", sagte sie "Bild". "Mir fallen keine vergleichbaren Künstlerpersönlichkeiten in Deutschland ein." (cw/spot)











