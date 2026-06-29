Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5349

Candy Crash mit Baby bei "Kaulitz & Kaulitz"-Premiere

Bild: IMAGO / Marja
  • 23. Juli 2026

Netflix hat die dritte Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" im Berliner Delphi Filmpalast mit 250 geladenen Gästen gefeiert. Den wohl ungewöhnlichsten Auftritt auf dem roten Teppich legte Candy Crash hin.

Die Dragqueen, die als Cast-Mitglied zum Kosmos der Zwillinge gehört, kam am Mittwoch mit ihrem rund fünf Monate alten Baby zur Premiere- Die beiden trugen einen Leo-Partnerlook. Auch der Rest der Serienfamilie war anwesend: Assistent Daniel Barranco und Sara Alviti liefen ebenfalls über den Teppich.

Mitgebracht hatten Bill und Tom außerdem ihre Bandkollegen samt Familie. Georg Listing erschien mit Ehefrau Susi, Gustav Schäfer kam mit seiner Frau Linda und Tochter Lotti. Aus der Promiwelt kamen unter anderem Palina Rojinski, Stefanie Giesinger, Olli Schulz, Maximilian Mundt, Runa Greiner, Laura Larsson, Salwa Houmsi, die Tekkal-Schwestern und der Politiker Felix Banaszak. Ebenso anwesend waren die beiden RTL-"Bachelors" Sebastian Paul und Tim Reitz.

Rojinski zeigte sich gegenüber "Bild" als Fan der Kaulitz-Twins: "Die beiden haben einfach Bock aufs Leben. Bill und Tom begrenzen sich nicht. Das ist toll! Und wenn ich einen Tag mit den beiden tauschen könnte, dann wäre ich gerne für die ersten zwölf Stunden des Tages Tom und für die zweiten zwölf Stunden Bill." Warum die zwei Brüder aus Magdeburg seit Jahren funktionieren, erklärte sich TV-Moderator Jochen Schropp gegenüber der Zeitung so: "Die sind einfach so, wie sie sind. Dieses Maß an Authentizität ist selten in der Branche."

Bevor die Gäste im Delphi Platz nahmen, hatten die Zwillinge bereits einen Ausflug hinter sich: An Bord des Schiffs "Gustav" ging es über die Spree, vorbei an zwei riesigen Quietsche-Enten, die den beiden verblüffend ähnlich sahen.

Jenny Augusta moderierte das Screening, anschließend zog die Gesellschaft weiter zur Aftershow-Party. Vor dem Kino auf der Kantstraße hatten Fans ausgeharrt, einige seit dem Nachmittag, wie "Bild" schreibt. Bill betrat den Teppich kurz nach 19:30 Uhr in einem durchsichtigen Glitzerkleid mit Pailletten und Overknees, Tom im dunklen Anzug.

Die Premiere hatte auch eine Nachricht im Gepäck. "Wir drehen vielleicht auch schon weiter ...", verriet Bill Kaulitz auf der Bühne hinsichtlich einer vierten Staffel. Netflix kündigte gemäß "DWDL" am selben Abend auch eine mehrjährige Partnerschaft mit den Zwillingen an, mehrere Projekte befinden sich demnach in der Entwicklung.

Co-Regisseurin Annika Blendl, die seit der ersten Staffel bei "Kaulitz & Kaulitz" Regie führt, hat für den Erfolg eine simple Erklärung. "Bill und Tom sind wahnsinnig spannende Charaktere, die sich immer wieder neu erfinden", sagte sie "Bild". "Mir fallen keine vergleichbaren Künstlerpersönlichkeiten in Deutschland ein." (cw/spot)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Ein queerer Sommernachtstraum (22.07.)

Aschenputtel trifft Fußball trifft queer (21.07.)

Flora, Fauna und schwule Männer (20.07.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Tokio Hotel
23.07.26 | Neue Netflix-Staffel "Kaulitz & Kaulitz"
"Nur gucken und nicht anfassen": Bill bekommt einen Peniskäfig
22.07.26 | "Im Schwimmbad zwischen die Beine gefasst"
Bill Kaulitz: Queer­feindliche Übergriffe schmerzen bis heute
17.07.26 | Dritte Staffel startet am 23. Juli
Countdown für "Kaulitz & Kaulitz": Lohnt sich das Warten?
12.07.26 | Berlin
Mit jeder "Falte": Kaulitz-Brüder enthüllen Wachsfiguren
01.07.26 | Schlechter Schlaf
Bill Kaulitz leidet unter Albträumen
29.06.26 | Deutschland-Premiere
"Minions & Monster": Bill Kaulitz spricht Bösewicht
Neu auf queer.de
Hörbuchadaption
Jonathan Bailey wird zu Graf Dracula
"In den nächsten 30 Tagen"
Destiny's Child veröffentlichen bisher nicht gehörte Remixe
Hass­kriminalität
Neu-Anspach: 13-Jährige wegen Regenbogen­armband verprügelt
Länderkammer
Bundesrat hisst Regenbogen­flagge zum Berliner CSD
Abstimmungen
US-Kongress: Gegen Trans-Verbot im Militär, aber für Trans-Verbot im Sport
Staatsschutz ermittelt
Cottbus: Keine heiße Spur nach Brandanschlag auf "Zelle 79"
Fahndungserfolg
Stuttgarter Polizei ermittelt gegen fünf mutmaßliche Cruising-Schläger
Ministerin begründet Kürzung bei Lambda
"Der Bundes­regierung sind die queeren Communities bekanntermaßen scheißegal"