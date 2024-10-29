Queere Ikonen unter sich: Sonderschau zu Warhol und Beethoven

24. Juli 2026

Wiener Klassik trifft auf New Yorker Pop-Art: In einer neuen Sonderausstellung vereint das Beethoven-Haus in Bonn Komponist Ludwig van Beethoven und den Künstler Andy Warhol.



Mehr als 100 Objekte sollen in der Schau zu sehen sein, wie das Haus nun ankündigte  darunter demnach auch bislang unveröffentlichte Arbeiten Warhols, etwa unbekannte Beethoven-Zeichnungen und Siebdrucke auf Leinwand.

Ein deutlicher Fokus soll auf den ikonischen Beethoven-Porträts liegen, die Warhol noch kurz vor seinem plötzlichen Tod im Jahr 1987 anfertigte. Auf "Basis intensiver Recherchen" werde erstmals die Entstehungsgeschichte der Werke gezeigt, so das Beethoven-Haus. Eine wichtige Rolle spielte der Galerist Hermann Wünsche, der Warhol mehrfach ins Rheinland holte.



Key Visual zur Ausstellung: Andy Warhol, Beethoven, 1987 (Polaroid taken at the Warhol factory; TP 41/72; Synthetic polymer paint on HMP paper), Original artwork and image details © 2026 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS)

"Andy Warhol hat die weltweite Faszination für Beethoven in seinem ikonischen Porträt genial auf den Punkt gebracht", erklärte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der Schirmherr der Ausstellung ist. "Es ist der perfekte Moment, diesem Porträt jetzt erstmals eine eigene Ausstellung zu widmen."



Anlass ist der 200. Todestag von Ludwig van Beethoven und der 40. Todestag von Andy Warhol im Jahr 2027. Die Sonderausstellung kann vom 9. September 2026 bis zum 5. April 2027 mit der Eintrittskarte zum Museum des Beethoven-Hauses Bonn besichtigt werden. (cw/dpa)











