Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5350

Queere Ikonen unter sich: Sonderschau zu Warhol und Beethoven

Polaroid aus dem Key Visual zur Ausstellung (s.u.)
  • 24. Juli 2026

Wiener Klassik trifft auf New Yorker Pop-Art: In einer neuen Sonderausstellung vereint das Beethoven-Haus in Bonn Komponist Ludwig van Beethoven und den Künstler Andy Warhol.

Mehr als 100 Objekte sollen in der Schau zu sehen sein, wie das Haus nun ankündigte  darunter demnach auch bislang unveröffentlichte Arbeiten Warhols, etwa unbekannte Beethoven-Zeichnungen und Siebdrucke auf Leinwand.

Ein deutlicher Fokus soll auf den ikonischen Beethoven-Porträts liegen, die Warhol noch kurz vor seinem plötzlichen Tod im Jahr 1987 anfertigte. Auf "Basis intensiver Recherchen" werde erstmals die Entstehungsgeschichte der Werke gezeigt, so das Beethoven-Haus. Eine wichtige Rolle spielte der Galerist Hermann Wünsche, der Warhol mehrfach ins Rheinland holte.


Key Visual zur Ausstellung: Andy Warhol, Beethoven, 1987 (Polaroid taken at the Warhol factory; TP 41/72; Synthetic polymer paint on HMP paper), Original artwork and image details © 2026 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed by Artists Rights Society (ARS)

"Andy Warhol hat die weltweite Faszination für Beethoven in seinem ikonischen Porträt genial auf den Punkt gebracht", erklärte Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der Schirmherr der Ausstellung ist. "Es ist der perfekte Moment, diesem Porträt jetzt erstmals eine eigene Ausstellung zu widmen."

Anlass ist der 200. Todestag von Ludwig van Beethoven und der 40. Todestag von Andy Warhol im Jahr 2027. Die Sonderausstellung kann vom 9. September 2026 bis zum 5. April 2027 mit der Eintrittskarte zum Museum des Beethoven-Hauses Bonn besichtigt werden. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Candy Crash mit Baby bei "Kaulitz & Kaulitz"-Premiere (23.07.)

Ein queerer Sommernachtstraum (22.07.)

Aschenputtel trifft Fußball trifft queer (21.07.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt Andy Warhol
26.10.25 | Queer Cinema Classics, Teil 80
Joe Dallesandro: Sexsymbol zwischen Absturz und Erhabenheit
25.04.25 | Niederlande
Wertvoller Andy-Warhol-Druck von Beatrix landet im Sperrmüll
06.12.24 | Berlin
Betrug mit Warhol-Werken  Bewährungsstrafe für Kunstsammler
12.11.24 | Prozess
Betrug mit Warhol-Werken? Kunstsammler schweigt vor Berliner Gericht
02.11.24 | Niederlande
Zwei Werke von Andy Warhol gestohlen
29.10.24 | New York City
Andy Warhols rechte Hand: Trauer um Paul Morrissey
Neu auf queer.de
Zu schwarz, zu queer
Wegen zu viel Vielfalt in "Die Odyssee": Elon Musk plant "historisch akkurate" KI-Verfilmung
Rheinland besiegt Spreeathen
Köln ist weiter sexpositiver als Berlin
10 Entwürfe vorgestellt
Wie queer sind die neuen Euro-Geldscheine?
Anzeige
PrideFlight verbindet WorldPride mit CSD in Berlin
"Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg"
Berlin: Queere Parteiorganisationen unterstützen World Pride 2032
Aktivist*­innen wollen trotzdem auf die Straße gehen
Rumänische Großstadt verbietet CSD-Demo
Polizeibericht
Angriff auf trans Frau in Berlin-Wedding
"Ich wollte mir nichts aus der Nase popeln"
Ralf König nicht in "Der bewegte Mann  Reloaded" eingebunden