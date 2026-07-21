Schwule Staubsaugervertreter beim Camping

26. Juli 2026

Eine Regenbogenfamilie steht am 5. August im Mittelpunkt der RTLZWEI-Doku-Soap "Bella Italia  Camping auf Deutsch".



Die beiden Staubsaugervertreter Roman (41) und Daniel Nawrot (33) sind mit ihren siebenjährigen Adoptivzwillingen Melodie und Romeo auf Europas größtem Campingplatz, dem Marina di Venezia in Italien, zu sehen. Ein Drehteam begleitet das Quartett durch seinen Campingalltag mit kleinen Pannen, Streitereien und viel Zusammenhalt.



Was Camping für ihn bedeutet, beschreibt Roman im RTLZWEI-Interview so: "Für mich bedeutet Camping Freiheit. Keine Termine, kein Zeitdruck, keine Hektik. Einfach aufwachen, die Sonne genießen, einen Kaffee trinken und schauen, worauf man Lust hat. Dieses unkomplizierte und minimalistische Leben liebe ich."

Handwerklich hapert es bei den beiden Vätern allerdings gelegentlich, wie Daniel mit Selbstironie einräumt: Die größte Herausforderung für ihn beim Camping sei, "dass wir beide nicht gerade als Handwerker des Jahres bekannt sind. Wenn etwas kaputtgeht, stehen wir oft da wie zwei schwule Männer vor einem Ikea-Regal ohne Anleitung."



Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, war dem Paar bei den Dreharbeiten vor allem das Wohl der Kinder wichtig  das Filmteam habe Melodie und Romeo schon vor Drehbeginn kennengelernt, sodass die beiden die Dreharbeiten nicht mit Kameras, sondern mit schönen gemeinsamen Erlebnissen verbinden.



Bis zur Adoption hatten Roman und Daniel laut "Bild" einen langen Weg mit zahlreichen Absagen von Jugendämtern hinter sich, bevor sie überraschend schnell nacheinander die Zusagen für ihre beiden Kinder erhielten. Trotz ihres Familienglücks begegnen die beiden bis heute Vorurteilen  mit ihrer Geschichte wollen sie es der nächsten Generation von Regenbogenfamilien leichter machen.



Die neue Staffel von "Bella Italia" läuft seit dem 22. Juli 2026 mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Jeweils eine Woche im Voraus können die Folgen auf RTL+ gestreamt werden. (cw)











