Ein schwules Pinguinpaar und die große Liebe

27. Juli 2026

Das neue Kinderbuch "Pringel und Finn" nimmt junge Leser*innen ab zwei Jahren mit in die Backstube eines ungewöhnlichen Teams.



Im Mittelpunkt der unterhaltsamen Geschichte stehen zwei schwule Pinguine, die gemeinsam die schönsten Torten weit und breit backen. Autor Paul Castle erzählt, wie Pringel und Finn mit ihren Kunstwerken den Hochzeitstag ihrer Freund*innen unvergesslich machen.

Das Kinderbuch handelt von Vielfalt, Freundschaft und dem großen Fest der Liebe, wie der Wreaders Verlag mitteilt. Die deutsche Übersetzung stammt von Marij Hartwig. Der 52 Seiten starke Hardcover-Band ist zum Preis von 17 Euro unter anderem bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





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