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Nach dem CSD-Anschlag  wo Berlin trauert

Bild: IMAGO / IPON
  • 28. Juli 2026

Drei Tage nach dem Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin ist der Tatort von einem Ort des Schreckens zu einem Ort der Trauer geworden.

Entlang des Weges imTiergarten, auf dem am Samstagabend ein mutmaßlicher Islamist mit einem Van zahlreiche Menschen erfasste, gibt es gleich mehrere Gedenkorte. Dort legen Menschen unter Laubbäumen Blumen nieder, hinterlassen Botschaften oder Regenbogenfähnchen und halten inne. "Liebe ist stärker als Hass", steht auf einem Stück Papier. "Wir lassen uns nicht spalten", ist auch zu lesen oder "Wir bleiben bunt". "Ich kann das immer noch nicht glauben", sagte ein junger Mann am Ort des Geschehens.

Drei, vier freiwillige Notfallseelsorger*innen eines Kriseninterventionsteams der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) stehen im Tiergarten bereit, um zu trösten, zu helfen oder einfach zuzuhören. "Der Bedarf ist schon da", erzählt einer aus dem Team, der seinen Namen nicht in den Medien lesen will.

Allein am Montag hätten sie 75 Gespräche mit Menschen geführt, die einfach mal reden wollten, Informationen brauchten oder Hilfe bei der Bewältigung des Geschehens. "Erst kommt der Schock, dann Wut und dann Trauer", schildert der Experte. Polizist*innen sorgen für Sicherheit und sind ebenfalls ansprechbar, es gibt auch eine mobile Wache am Tatort.

Entlang der Strecke, auf der der Horror am Samstagabend auf die Menschen hereinbrach, zeugen Farbmarkierungen auf dem Boden noch von der Spurensicherung. Der untere Teil eines Baums, gegen den der Van mutmaßlich prallte, ist mit Folie abgeklebt  wegen eines "Rindenschadens", wie ein angebrachter Zettel aufklärt. Ein anderer Baum, an dem der Wagen wohl endgültig zum Stehen kam, wurde gefällt und abtransportiert. (cw/dpa)

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