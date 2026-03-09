Musical "Wir sind am Leben" wird verlängert

29. Juli 2026

Das queere Berlin-Musical "Wir sind am Leben" im Theater des Westens wird wegen der anhaltend großen Nachfrage bis Ende April 2027 verlängert.



Wie die Produktion mitteilte, wurden bislang knapp 150.000 Tickets für das Stück von Peter Plate und Ulf Leo Sommer verkauft.



Das Musical erzählt von der Aufbruchszeit der 1990er Jahre in Berlin und verbindet Themen wie queere Liebe, Freundschaft, Freiheit und Zusammenhalt mit der Realität der Aids-Krise. Peter Plate und Ulf Leo Sommer bezeichnen es als ihr bislang persönlichstes Werk.

Die beiden schwulen Musiker zeigten sich von der Resonanz überwältigt: "Mit so viel Liebe, Begeisterung und Zuspruch hätten wir niemals gerechnet. Diese Verlängerung gehört nicht uns  sie gehört unserem Publikum." Die vielen Besuche, Weiterempfehlungen, Standing Ovations und Begegnungen mit dem Publikum nach den Vorstellungen bedeuteten ihnen unendlich viel, so Plate und Sommer weiter. Ihr Dank gelte auch der gesamten Besetzung, den Musiker*innen sowie dem Kreativteam um Joshua Lange, Franziska Kuropka und Lukas Nimscheck, hieß es weiter.



Mit der Verlängerung soll nun weiteren Zuschauer*innen die Gelegenheit gegeben werden, das Musical zu sehen. Karten sind über die Website von Stage Entertainment erhältlich. (cw)











