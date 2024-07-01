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Neuer "Toleranzstreifen" in Kassel

Bild: Stadt Kassel / Ekkehard Passolt
  • 30. Juli 2026

Mit einem "Toleranzstreifen" in Regenbogenfarben setzt die Stadt Kassel ein sichtbares und farbenfrohes Zeichen für ein offenes und respektvolles Miteinander.

Der neue Streifen in der Fußgängerzone ist dabei nicht nur ein optisches Highlight, sondern schlägt auch eine städtebauliche Brücke: Er verlängert die historische Treppenstraße visuell in die Obere Königsstraße hinein und verbindet so zwei zentrale Orte der Innenstadt mit einer klaren Botschaft für Vielfalt.

Stadtklimarätin Simone Fedderke und Teslihan Ayalp, Leiterin des Amts Chancengleichheit, betonen die Bedeutung der Maßnahme für das Stadtbild und das gesellschaftliche Klima: "Kassel ist eine Stadt der Vielfalt, des Dialogs und des Zusammenhalts. Mit dem neuen Toleranzstreifen bringen wir diese Werte unübersehbar mitten in den öffentlichen Raum  dorthin, wo die Menschen zusammenkommen. Ich freue mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Citymanagement dieses starke Signal für Offenheit und gegenseitigen Respekt genau hier, im Herzen unserer Stadt, setzen können."

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Auch das benachbarte Stadtcafé Kassel begrüßt die Aktion ausdrücklich. "Wir freuen uns sehr, dass direkt vor unserer Tür ein so sichtbares Zeichen für Toleranz und Vielfalt gesetzt wird", sagt Alexander Palupski, Inhaber des Stadtcafés Kassel. "Unser Café ist seit jeher ein Ort der Begegnung, an dem Menschen unterschiedlichster Herkunft zusammenkommen. Der neue Toleranzstreifen passt perfekt zu diesem Geist und macht unsere Ecke der Königstraße noch ein Stück lebendiger und einladender. Wir sind stolz, Teil dieses bunten Miteinanders zu sein." (cw/pm)

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