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Queer­femi­nistische Rauminstallationen

Bild: Maria Renee Morales Garcia
  • 31. Juli 2026

Noch bis zum 25. Oktober 2026 zeigt das Kunstmuseum Mülheim an der Ruhr die neue Ausstellung "When Blue Comes Around It Stays Around" von Maria Renee Morales Garcia.

Morales Garcia, geboren 1997 in Guatemala. ist die Stipendiatin "Junge Kunst" der Stadt Mülheim der Jahre 2024 bis 2026. Das zweijährige Atelier-Stipendium im Schloss Styrum zeichnet eine/n Absolvent*in der Abschlussklassen der Kunstakademien in Münster und Düsseldorf sowie der Folkwang Universität in Essen aus.

In ihrer Kunstpraxis beschäftigt sich Maria Renee Morales Garcia mit Fragen nach Identität und Intersektionalität. Dazu nutzt sie verschiedene Materialien, die sie in Rauminstallationen zusammenbringt. Ihr Blick ist dekolonial und queerfeministisch geprägt und sie lädt uns dazu ein, unsere eigene Identität wie auch unsere Position innerhalb der Gesellschaft zu befragen. (cw/pm)

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