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Stern auf der Reeperbahn für Theatermacher Corny Littmann

Bild: Corny Littmann (3.v.l.) bei der feierlichen Einweihung (Bild: Bezirksamt Hamburg-Mitte)
  • 01. August 2026

Weil er Hamburgs Theater- und Kulturlandschaft sowie den Stadtteil St. Pauli in den vergangenen Jahrzehnten stark geprägt hat, ist der schwule Theatergründer Corny Littmann mit einem Stern auf der Reeperbahn ausgezeichnet worden.

Damit ist der 73-Jährige erst die zweite Persönlichkeit, der diese Ehre zuteil wird. Der erste Stern der Stadt wurde 1996 für Hamburgs Ehrenbürger Udo Lindenberg verlegt. "Ein Stern an der Reeperbahn, direkt vor dem Schmidt Theater  ohne Udo nahetreten zu wollen: Das ist für mich ab sofort die schönste Gehwegplatte auf dem Kiez", sagte Littmann laut Mitteilung.

Er ist Mitgründer und Leiter von gleich drei Theatern auf der Hamburger Reeperbahn: Dem Schmidt Theater, dem Schmidts Tivoli und dem Schmidtchen. In diesem Jahr feierte Littmann sein 50-jähriges Bühnenjubiläum (queer.de berichtete). Einige Jahre lang war er auch Präsident des Fußballvereins FC St. Pauli.

Corny Littmann ist St. Pauli seit Jahrzehnten eng verbunden und hat auf dem Kiez viel bewegt. Er kam im Alter von 15 Jahren nach Hamburg, wo er Abitur machte und Psychologie studieren wollte. Dabei entdeckte er seine Liebe zum Theater. 1976  mit 23 Jahren  gründete er zusammen mit Hans-Georg Berger die Theatergruppe "Brühwarm", die erste offen schwule Theatergruppe in Deutschland. (dpa/cw)

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