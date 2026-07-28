Magdeburg: Domplatz wird zum "Platz für alle"

02. August 2026

Anlässlich des Christopher Street Days in Magdeburg gestaltet das Verkehrsunternehmen MVB die Straßenbahnhaltestelle Domplatz für einen Monat in Regenbogenfarben.



Der CSD findet in diesem Jahr erstmals am Domplatz statt. Daher erhält die gleichnamige Straßenbahnhaltestelle einen Monat lang den Namenszusatz "Platz für alle". Damit möchte die MVB verdeutlichen, dass der öffentliche Nahverkehr ein Ort ist, an dem jeder Mensch willkommen ist. Neben dem Haltestellenschild in Regenbogengestaltung erstrahlt auch der Bahnsteig in den Farben der LGBTI-Community.

"Als Verkehrsunternehmen bewegen wir jeden Tag tausende Menschen  unabhängig von Herkunft, Alter, Religion, Geschlecht oder sexueller Identität", erklärte MVB-Geschäftsführerin Birgit Münster-Rendel zur Aktion. "Besonders freut mich, dass die Idee für die Umgestaltung der Haltestelle direkt aus unserer Mitarbeiterschaft gekommen ist. Genau diese Offenheit und dieses Engagement aus dem Team heraus zeigen, wie sehr Respekt und Vielfalt bei uns gelebt werden."

Der CSD Magdeburg steht in diesem Jahr unter besonderen Vorzeichen. "Gerade in einer Zeit, in der queere Menschen und Veranstaltungen immer wieder Ziel von Anfeindungen und Gewalt werden, ist Sichtbarkeit wichtiger denn je", sagte Falko Jentsch vom Vorstand des Magdeburger CSD-Vereins. "Der Anschlag auf den CSD in Berlin hat viele Menschen erschüttert. Umso mehr bedeutet uns diese Unterstützung der MVB. Dass ein städtisches Unternehmen mitten im Alltag ein Zeichen für Vielfalt und Respekt setzt, ist ein starkes Signal  nicht nur an die queere Community, sondern an die gesamte Stadtgesellschaft."



Auch die MVB selbst beteiligt sich wieder am CSD. Wie bereits in den vergangenen Jahren nimmt das Unternehmen mit seinem roten Doppeldeckerbus an der Demonstration teil. Für die Plätze im Oberdeck können sich Interessierte ab sofort bis zum 17. August 2026 bewerben. Dazu genügt eine E-Mail an mit Stichwort CSD, Namen und der gewünschten Anzahl an Plätzen. Über die Vergabe entscheidet das Los. (cw)











