80 Jahre DEFA-Filme in einer Schau

03. August 2026

Die neue Ausstellung "Ohne Frühstück. Ohne Diskussion. 80 Jahre DEFA-Filme" im Filmmuseum Potsdam erinnert an bekannte und weniger bekannte Filme aus der DDR  darunter auch der queere Klassiker "Coming Out".



Die ausgewählten Filme mit ihren Fotos, Requisiten und Kostümen geben einen Überblick über 40 Jahre DDR-Alltag. Sie sind eingebettet in elf verschiedene Kapitel, darunter "Rebellion und Rückzug", "Freiheit und Fernweh" und "Sex und Liebe".



"Coming Out" war der einzige Film der DDR, der sich offen mit Homosexualität auseinandersetzte. Das Drama von Regisseur Heiner Carow feierte am Abend des Mauerfalls, dem 9. November 1989, im Ost-Berliner Kino International Premiere. Er erzählt die Geschichte eines schwulen Lehrers, der zwischen seiner Verlobung mit einer Frau und seiner Liebe zu einem Mann hin- und hergerissen ist und sich schließlich outet.

"Es geht uns nicht darum, mit dieser Ausstellung die DDR zu feiern", sagte der Kurator Guido Altendorf. "Aber wir wollen die Menschen durchaus feiern, die in der DDR, in diesem Spannungsfeld DDR, gelebt, gearbeitet und sich auch mal hier und dort gefreut haben." Der Kurator meint: "Die DDR war sehr viel bunter, sehr viel weniger monolithisch, als es oft gesagt wird." An den Filmen könne man auch den Zeitgeist ablesen. Der Leiter des Filmmuseums, Michael Fürst, sagte, es sei wichtig, "dass wir diese Filmgeschichte als Teil der gesamten deutschen Filmgeschichte behandeln".

Die Macher*innen der Schau wollen nicht nur bisherige Fans ansprechen, sondern auch jüngere Besucher*innen. "Die Menschen, die sich jetzt neu für das DEFA-Filmerbe interessieren, haben meistens noch nicht so eine hohe emotionale Bindung zu den Filmen", sagte Philip Zengel von der DEFA-Stiftung. "Dadurch, dass man so universelle Themen findet wie Mode, wie Freiheit, wie Liebe, Religion, Kulinarik (...) kann man, glaube ich, nachkommende Generationen auch dazu bewegen, sich für diese Filme zu interessieren."



Die Ausstellung läuft noch bis zum 2. Mai 2027. Wer will, kann auch das begleitende Film-Programm zur Ausstellung erleben: "Coming Out" ist am 12. November 2026 um 19 Uhr auf der Leinwand des Filmmuseums zu sehen.



Die DEFA (Deutsche Film AG) wurde 1946 in Potsdam-Babelsberg gegründet. Sie war die erste deutsche Nachkriegsfilmgesellschaft, später die staatliche Filmproduktionsgesellschaft der DDR. Im Jahr 1992 wurde die DEFA aufgelöst, die Treuhandanstalt verkaufte das Filmstudio in Potsdam-Babelsberg. Im gleichen Jahr übernahm die DEFA-Stiftung den Filmbestand, um ihn als nationales Kulturerbe zu erhalten. (cw/dpa)

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Coming Out

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