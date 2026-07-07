Der CSD als Ausstellung

12. August 2026

Das Projekt "CSD  Vielfalt unserer Straßen" zeigt die Bedeutung und Diversität des Pride in drei kleineren Städten in NRW.



Die Bilder wurden von mehreren Personen nach einem Aufruf eingereicht, sie sind nun in individuellen Ausstellungen in Lübbecke, Detmold und Bielefeld mit zum Ort passenden Bildern zu sehen. Die Ausstellungen im PUB:IT Detmold und der Mediothek Lübbecke wurden bereits im Juli und August eröffnet und noch einige Wochen zu besichtigen.



Die Eröffnung am Freitag um 18 Uhr im Kunstraum Elsa in Bielefeld vervollständigt das Projekt. Gemeinsam feiern die Ausstellungen die Sichtbarkeit der CSD-Veranstaltungen auch in den kleineren und mittleren Städten und seine Bedeutung für eine demokratische Gesellschaft.

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In Bielefeld werden Bilder aus dem Archiv des CSD gezeigt, Bilder des letzten CSD 2026 aus dem Aufruf, Porträts aus der Serie "Love and Pride" von Katharina Bosse sowie Arbeiten der Studierenden Fin Saunders und Inan Tüzen und der Fotografinnen Ute Friederike Schernau und Laura Bartels. Die Auswahl der Bilder erfolgte in einem offenen Workshop durch eine Gruppe aus der Community im gemeinsamen Austausch.



Bild: Katharina Bosse

Die Gesamtleitung des Projekts wurde von Prof. Katharina Bosse, der Hochschule Bielefeld und dem Kunstraum Elsa übernommen. Details zum Projekt und den einzelnen Ausstellungen bietet die Webseite. (cw)











