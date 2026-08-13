Queeres Stück unter freiem Himmel

13. August 2026

Ab dem 21. August 2026 zeigt die Naturbühne Hohensyburg in Dortmund das queere Broadway-Musical "The Prom".



Im Mittelpunkt steht die lesbische Emma, die mit ihrer Freundin zum Abschlussball will. In ihrer konservativen Highschool im US-Bundesstaat Indiana ist das jedoch ein Riesenskandal, der komplette Ball wird kurzerhand abgesagt.



Zum Glück platzen vier gescheiterte Broadway-Stars mit XXL Ego, Glitzer und einem Hang zum Drama in Emmas Leben  und wollen alles retten. Leider sind ihre guten Absichten eher laut als hilfreich... Zwischen Insta-Aktivismus, absurden Tanzeinlagen und echter Herzklopfen-Romantik kämpft Emma um Sichtbarkeit, Mut und echte Veränderung.

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Das Musical verbinde farbenfrohe Kostüme, eingängige Lieder und temporeiche Tänze mit einer Geschichte über Ausgrenzung und Akzeptanz, heißt es in der Ankündigung der Naturbühne. "The Prom" sei rasant und schrill, zugleich werde eine Geschichte erzählt, die aktueller kaum sein könnte, so Regisseurin Kirstin Cramer-Jockenhöfer. Das Stück solle zum Nachdenken und Mitfühlen anregen und zugleich Unterhaltung für Auge, Herz und Seele bieten.



Gespielt wird unter freiem Himmel im schattigen Wald der Naturbühne, wo es auch an heißen Sommertagen angenehm kühl bleiben soll. Die Vorstellungen an der Syburger Dorfstraße 60 finden am 21., 22., 28. und 29. 2026 August sowie am 4., 5., 11., 12., 18. und 19. September 2026 (jeweils Freitag und Samstag) statt. Beginn ist immer um 20 Uhr.



Mehr Infos zum Stück und Tickets gibt es auf naturbuehne.de. (cw)











