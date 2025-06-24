Neue Graphic Novel erzählt von Transition und Selbstfindung

14. August 2026

Mit "Was hast du zwischen den Beinen?" bringt der unabhängige Berliner Verlag Moom Comics im Herbst 2026 das erste Buch des Hamburger Illustrators Patrick Krawczyk heraus.



In der autobiografisch geprägten Graphic Novel tritt ein trans Mann mit seinen vergangenen Ichs in Dialog und reflektiert dabei über Körperwahrnehmung, Scham, Dysphorie und gesellschaftliche Erwartungen.



Das 72 Seiten starke Buch entstand ursprünglich als Bachelorarbeit unter Betreuung der Comic-Künstlerinnen Ulli Lust und Kea Pfeiffer. "Anstatt einfache Antworten zu liefern, eröffnet das Buch einen sensiblen und vielschichtigen Blick auf trans* Identität  geprägt von Verletzlichkeit, Humor und Ehrlichkeit", heißt es in der Ankündigung des Verlags.

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Krawczyk möchte mit seiner Arbeit trans Geschichten mehr Sichtbarkeit verschaffen. Sein Fokus liege auf individuellen Erfahrungen und emotionaler Authentizität  auch dort, wo sich Geschichten überschneiden oder widersprechen, so Moom Comics weiter.



Es ist bereits die dritte Mini-Graphic-Novel von Moom Comics nach "Zwischen den Bäumen" und "Was bleibt". Wie alle Veröffentlichungen des 2019 von Łukasz Majcher gegründeten Verlags erscheint auch dieses Buch auf Deutsch und Englisch. "Was hast du zwischen den Beinen?" wird gemeinsam mit einer internationalen Leser*innen-Community über eine Kickstarter-Kampagne realisiert.



"Auf diesen trans Comic haben wir gewartet!", schrieb Nora Eckert bereits im Mai. (cw)











