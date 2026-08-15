Seltene Fotografien männlicher Akte des 19. Jahrhunderts

15. August 2026

Ein kleiner Bildband der Bibliothèque nationale de France (BnF) widmet sich einem in der Fotografie des 19. Jahrhunderts seltenen Motiv: dem männlichen Akt.



Während weibliche Akte aus jener Zeit zahlreich überliefert sind, gilt die Darstellung des nackten männlichen Körpers als vergleichsweise rar  anders als in Malerei und Skulptur, wo männliche Körperdarstellungen dominieren. Diesem Ungleichgewicht geht die Kunsthistorikerin Sylvie Aubenas in ihrer Publikation nach.



Unter dem Titel "Nus  hommes modèles" versammelt der knapp 50 Seiten starke Band 34 seltene Fotografien aus den Jahren 1853 bis 1912. Aubenas erklärt die geringe Verbreitung männlicher Aktaufnahmen mit deren damaliger Funktion und Wahrnehmung. Während der weibliche Akt auf Laszivität, suggestive Kulissen und kokette Blicke setzt und für ein breites Publikum produziert wurde, habe der männliche Akt eine rein technische Funktion gehabt: Die Modelle, "fest auf ihren Füßen stehend, in nüchterner Umgebung", hätten Helden, Halbgötter und Märtyrer dargestellt, "ohne dabei zu verführen", schreibt Aubenas. Fotografien nackter Männer seien fast ausschließlich für Künstler bestimmt gewesen, die damit Körperdarstellungen für Gemälde oder Skulpturen dokumentierten.

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Eine Produktion für ein homosexuelles Publikum habe sich laut Aubenas erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts herausgebildet  auch wenn einzelne frühere Aufnahmen bereits eine gewisse homoerotische Note trügen. Bemerkenswert sei zudem, dass die Zensur der damaligen Zeit sich ausschließlich gegen weibliche Nacktheit richtete. Die Vorstellung, der nackte männliche Körper könne selbst Objekt des Begehrens sein, sei den Zensoren demnach schlicht fremd gewesen.



Der kleinformatige Band versammelt eine Auswahl der Aufnahmen  darunter Bodybuilder in heroischen Posen sowie Szenen, die in freier Natur oder inmitten überfüllter Ateliers mit posierenden Modellen entstanden sind. Erhältlich ist "Nus  hommes modèles" zum Preis von 7,90 Euro u.a. bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ). (cw)

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