Was macht die Dragqueen im Apotheken-Schaufenster?

17. August 2026

Mit einer ungewöhnlichen Aktion hat die Mogon-Apotheke in Mainz für Aufmerksamkeit gesorgt.



Zum CSD in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ließ Inhaber Florian Faßbender Ende Juli die Dragqueen Chardonnay von Tain im Schaufenster seiner Apotheke Platz nehmen. Mehrere Stunden lang saß sie in glitzernder lilafarbener Abendrobe in der Auslage, winkte Passant*innen zu und hielt Schilder mit Sprüchen wie "Wer guckt, muss auch reinkommen" hoch. Das berichtet das Fachportal "apotheke adhoc".



Die Resonanz sei durchweg positiv gewesen, sagte Faßbender laut "apotheke adhoc": "Das Schaufenster war super! Es kam überraschenderweise keine einzige negative Reaktion im Laden." Viele Kund*innen hätten sich gefreut, wenn sie bemerkten, dass es sich nicht um eine Schaufensterpuppe, sondern um eine echte Person handelte.

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Zahlreiche Menschen seien in die Apotheke gekommen, hätten Fragen gestellt und Fotos gemacht. Verteilt wurden zudem Info-Hefte der Aids-Hilfe sowie Kondome mit dem Logo der Apotheke, begleitet von Rabattaktionen und einem Gewinnspiel. Auch im Team sei die Aktion gut angekommen, so Faßbender.



Trotz kritischer Stimmen aus der Branche will der Apotheker an der Aktion festhalten: "Gerade nach dem Vorfall in Berlin finde ich solche Aktionen sehr wichtig." Ziel sei es, Berührungsängste abzubauen und Verständnis zu schaffen: "Das war eine Aktion der Liebe und Freundschaft, was sollte also dagegen sprechen."



Eine Wiederholung der Aktion ist laut Faßbender bereits geplant. (cw)











