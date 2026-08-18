Queeres Regie-Ass Andrew Haigh meldet sich zurück

18. August 2026

Der Streamingdienst und Filmverleih MUBI hat die ersten Stills zu "A Long Winter" veröffentlicht, dem mit Spannung erwarteten neuen Spielfilm von Andrew Haigh.



Der britische Regisseur, der mit "Weekend", der HBO-Serie "Looking" und zuletzt dem gefeierten "All of Us Strangers" zu den prägendsten queeren Filmschaffenden seiner Generation zählt, adaptiert diesmal Colm Tóibíns Kurzgeschichte über eine Familie, die sich in den kanadischen Bergen auf einen langen Winter vorbereitet.

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Im Cast: Fred Hechinger, Ebon Moss-Bachrach, Caitríona Balfe sowie Kit Connor, der durch die queere Serie "Heartstopper" bekannt wurde und sich selbst als bisexuell geoutet hat. Auch D'Pharaoh Woon-A-Tai, Manuel Garcia-Rulfo, David Furr und Martin Freeman sind zu sehen.



Premiere feiert "A Long Winter" im Herbst beim New York Film Festival und beim Toronto International Film Festival. Ein Termin für den Kinostart in Deutschland steht bislang nicht fest. Die ersten vier Bilder aus dem Film zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. Eine ausführliche Besprechung folgt. (cw)



A Long Winter

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