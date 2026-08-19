Kristin Suckow spielt queere Ermittlerin

19. August 2026

In Erfurt haben die Dreharbeiten für einen neuen Film von "Tod am Rennsteig" begonnen  die Berliner Schauspielerin Kristin Suckow spielt in der Reihe die Rolle der queeren Kriminalpsychologin Annett Schuster.



Mit "Feuer und Flamme" (Arbeitstitel) entsteht bis zum 8. September bereits der vierte Film der erfolgreichen MDR/Degeto-Krimireihe für die ARD. Suckow ist selbst queer, leitete das Netzwerk Inklusion (von 2022-2025) und engagiert sich für mehr Vielfalt im Film. "Feuer und Flamme" wird voraussichtlich 2027 am Donnerstagabend seine lineare Premiere feiern und dann online first auch in der ARD-Mediathek abrufbar sein.

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Zum Inhalt: Komplexe Kriminalfälle sind ihr Spezialgebiet. Die Kriminalpsychologin Annett Schuster (Kristin Suckow) und der Fallanalytiker Jan Kawig (Bernhard Conrad) bilden das Ermittlungs-Duo der Operativen Fallanalyse (OFA).



Als die Leiterin einer psychiatrischen Einrichtung tot in einer ausgebrannten Sauna am Erfurter Stadtrand gefunden wird, übernimmt die OFA die Ermittlungen. Es ist bereits die zweite Brandleiche innerhalb kurzer Zeit. Die Spuren führen zur Pyromanin Klara, die im Maßregelvollzug der getöteten Ärztin untergebracht ist. Doch Klara kann die Brände unmöglich selbst gelegt haben.



Vor sieben Jahren wurde sie für den Feuertod ihrer Eltern auf dem eigenen Pferdehof verurteilt. Nur Klara und ihre Schwester Pia überlebten das Inferno. Annett Schuster und Jan Kawig rollen den alten Fall neu auf. Will jemand an ihrer Stelle Rache nehmen? Oder zieht Klara selbst aus der Klinik heraus die Fäden? Je tiefer Annett Schuster in die Psyche der jungen Frau eintaucht, desto verschwommener werden die Grenzen zwischen Schuld, Wahrheit und Manipulation.



Im vierten Film von "Tod am Rennsteig" erzählt Autor Paul Salisbury nach einer Vorlage von Jens Köster einen psychologisch dichten Kriminalfall, der das Publikum bis zuletzt im Ungewissen lässt.



An der Seite von Kristin Suckow und Bernhard Conrad spielen u.a. Anne-Kathrin Gummich (Marion Dörner), Berit Künnecke (Sabine Limmer), Uwe Preuss (Raimund Kawig), Banafshe Hourmazdi (Julia Moradi), Stephanie Amarell (Klara Matschuka), Ada Philine Stappenbeck (Pia Matuschka), Nicolas Handwerker (Benno Matuschka), Nico Ehrenteit (Felix Dessauer) und Reza Brojerdi (Dr. Berner). Regie führt Maurice Hübner, die Kamera hat Julia Jalnasow übernommen. (cw/ots)











