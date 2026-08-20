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Verliebte Soldaten im Ersten Weltkrieg

Bild: MUBI
  • 20. August 2026

Der Streamingdienst MUBI hat erste Szenenbilder aus "Coward" veröffentlicht, dem neuen Film von Regisseur Lukas Dhont ("Close").

Der Film erzählt von einer Liebesgeschichte zwischen zwei jungen Soldaten im Ersten Weltkrieg. In den Hauptrollen sind die Newcomer Emmanuel Macchia und Valentin Campagne zu sehen, die für ihre Darstellung bei der Weltpremiere im Wettbewerb der Filmfestspiele von Cannes 2026 gemeinsam mit dem Preis für den besten Darsteller ausgezeichnet wurden (queer.de berichtete). Die nordamerikanische Premiere ist im September beim Toronto International Film Festival geplant, ein deutscher Kinostart soll demnächst bekanntgegeben werden.

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"Coward" spielt an der belgischen Front und erzählt von dem frisch rekrutierten Pierre, der im Schützengraben auf Francis trifft, der dort ein Theaterstück inszeniert. Aus der anfänglichen Zuflucht vor dem Kriegsalltag entwickelt sich eine zärtliche Liebesgeschichte zwischen den beiden. Der Film thematisiert Verletzlichkeit und Widerstandskraft junger Wehrpflichtiger und zeigt, wie Kreativität und Verbundenheit auch inmitten der Gewalt Räume für Freiheit und Selbstausdruck schaffen können. "Der bislang beste Film von Lukas Dhont", urteilte unsere Kritikerin Arabella Wintermayr beim Filmfestival in Cannes.

Für das Drehbuch zeichnet erneut Dhonts langjähriger Co-Autor Angelo Tijssens verantwortlich, produziert wird der Film von Michiel Dhont  dieselbe kreative Konstellation, die bereits die vielbeachteten queeren Vorgängerfilme "Close" und "Girl" geprägt hat.

Alle fünf "First Look"-Bilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie. (cw)
Galerie:
First Look: Coward
5 Bilder
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