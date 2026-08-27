Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5384

Kölnischer Kunstverein erinnert an Hans Eppendorfer

  • 27. August 2026
Bild: KKV

Ein Lederkostüm von Karl Lagerfeld, Fotografien von Wolfgang Tillmans und die Erinnerungen eines Schauspielers erzählen von einem verschwundenen Stück queerer Subkultur.

Der Kölnische Kunstverein zeigt ab dem 4. September die Ausstellung "The Leatherman", die der Geschichte von Hans Eppendorfer nachspürt  Mörder, Häftling, Lederdominator und Chronist der Hamburger Unterwelt, der 1977 gemeinsam mit dem Schriftsteller Hubert Fichte das Buch "Der Ledermann spricht" veröffentlichte.

1979 brachte Peter Chatel den Stoff als Theaterstück auf die Pariser Bühne, für das Lagerfeld das inzwischen legendäre Lederkostüm entwarf. Neben diesem Original versammelt die von Kévin Blinderman, Pierre-Alexandre Mateos und Charles Teyssou kuratierte Schau Archivfotos, Requisiten und Werke unter anderem von Herbert Tobias, Leonore Mau, Dean Sameshima und Reba Maybury, die St. Paulis Lederszene der späten 1970er Jahre und ihr Nachleben nach Aids beleuchten.

- Werbung -

"Viele der Räume, die einst queeres Leben trugen, sind verschwunden, während Aids die Netzwerke der Weitergabe, die diese Gemeinschaften am Leben hielten, brutal unterbrach", heißt es in einer Pressemitteilung zur Ausstellung. "The Leatherman" begreife das Ausstellen daher als "eine Form ethnografischer Recherche  nicht, um die Vergangenheit wiederzubeleben, sondern um zu fragen, welche Formen noch weitergegeben werden können, wenn die Welt, die sie hervorgebracht hat, nicht mehr existiert".

Die Ausstellung "The Leatherman" ist vom 4. September bis 29. November 2026 im Kölnischen Kunstverein (Hahnenstraße 6 in 50667 Köln) zu sehen. (cw/pm)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Dieses Gemälde ist der Trump-Regierung zu "woke" (26.08.)

Ralf König holt sich den "kuriosen" Orden ab (25.08.)

Ohne Toleranz gibt es keine Freiheit (24.08.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
LSVD+ mit dabei
Über 80 Verbände schließen Solidaritätspakt gegen rechtsextreme Angriffe
Am 24. Dezember
Finale Staffel von "Emily in Paris": Netflix bestätigt Weihnachtsstart
Unveröffentlichtes Lied
Dolly Parton hinterlässt geheimen Song  für das Jahr 2046
Abschied nach 25 Jahren
Thorsten Schorn verlässt WDR 2
"Harry Potter"-Franchise
Rupert Grint kehrt als Ron Weasley zurück  queere Fans irritiert
Landesamt für Gesundheit und Soziales
Berlin: Auch Heteros infizieren sich mit Mpox
Interview
Opfer des CSD-Anschlags: "Ich dachte, ich werde da sterben"
Video des Tages
Ein heterosexueller Ausrutscher mit Folgen