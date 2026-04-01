Seltener Anblick: Céline Dion wird in Paris von Fans empfangen

29. August 2026

Céline Dion hat sich erstmals seit längerer Zeit wieder öffentlich gezeigt. Vor ihrer fünfwöchigen Konzertresidenz in Paris wurde die Sängerin vor ihrem Hotel von zahlreichen Fans begeistert empfangen.



Dion winkte ihnen zu und warf Kusshände in die Menge, wie auf Fotos zu sehen ist. Für ihren seltenen öffentlichen Auftritt wählte die Sängerin einen beigen Trenchcoat über einem schwarzen Outfit und dazu schwarze Pumps. Eine große Sonnenbrille verdeckte ihr Gesicht, ihre Haare trug sie zu einem strengen Dutt gebunden.



Am 12. September startet Céline Dions Konzertresidenz in der Plenitude Arena in Paris. Über einen Zeitraum von fünf Wochen wird die Sängerin an insgesamt 16 Abenden auf der Bühne stehen. Zunächst waren im März zehn Konzerte angekündigt worden, aufgrund der großen Ticketnachfrage kamen noch sechs weitere Termine hinzu.

- Werbung -



Das letzte Konzert in diesem Jahr findet am 17. Oktober statt. Im Mai 2027 kehrt Dion dann für zehn weitere Konzerte nach Paris zurück: Zwischen dem 8. und 29. Mai wird die Sängerin erneut dort auftreten.



Für Dion ist es ein großer Schritt: Es ist ihre erste Konzertreihe, seit sie ihre "Courage World Tour" 2020 aufgrund der Covid-19-Pandemie abbrechen musste. Fortsetzen konnte sie die Tour bis heute nicht, denn Ende 2022 machte die Sängerin öffentlich, dass sie am Stiff-Person-Syndrom leidet. Die seltene neurologische Autoimmunerkrankung kann zu starker Muskelsteifheit und schmerzhaften Krämpfen führen und auch die Kontrolle über die Stimme beeinträchtigen.



Seit ihrer Diagnose sang Dion nur zweimal auf der Bühne. Im Juli 2024 performte sie bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris "Hymne à l'amour". Im November desselben Jahres trat sie bei einer Modenschau in Riad auf, die dem Designer Elie Saab gewidmet war. (spot/cw)











