Kunst im Knast: Bauarbeiter und Vopos

30. August 2026

Im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde eröffnet am 9. September um 19 Uhr die Herbstausstellung "Unbound", die sich dem Thema Männlichkeit widmet.



Organisiert wird sie vom queeren Künstlerverein prideART Berlin e.V. Gezeigt werden unter anderem noch nie öffentlich präsentierte Werke des schwulen Ost-Berliner Künstlers Jürgen Wittdorf.

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Im Zentrum steht die Frage, wie sich Männlichkeit in Wittdorfs Werk zeigt  etwa in seinen Darstellungen von Grenzsoldaten, Volkspolizisten, Bauarbeitern und Sportlern  und wie andere Künstler*innen sich demselben Thema annähern, etwa über die Figur des Lederkerls. Als Leihgeber fungiert der Wittdorf-Sammler Boris Kollek, dessen Bestände einen vertieften Einblick in das männliche Körper- und Rollenbild im Werk des DDR-Künstlers ermöglichen.



Die Ausstellung ist vom 9. bis 27. September 2026 im ehemaligen Frauengefängnis Lichterfelde in der Söhtstraße 7 zu sehen. (cw)











