Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5387

Kunst im Knast: Bauarbeiter und Vopos

Bild: Juergen Wittdorf, Radierung, 1988
  • 30. August 2026

Im ehemaligen Frauengefängnis in Berlin-Lichterfelde eröffnet am 9. September um 19 Uhr die Herbstausstellung "Unbound", die sich dem Thema Männlichkeit widmet.

Organisiert wird sie vom queeren Künstlerverein prideART Berlin e.V. Gezeigt werden unter anderem noch nie öffentlich präsentierte Werke des schwulen Ost-Berliner Künstlers Jürgen Wittdorf.

- Werbung -

Im Zentrum steht die Frage, wie sich Männlichkeit in Wittdorfs Werk zeigt  etwa in seinen Darstellungen von Grenzsoldaten, Volkspolizisten, Bauarbeitern und Sportlern  und wie andere Künstler*innen sich demselben Thema annähern, etwa über die Figur des Lederkerls. Als Leihgeber fungiert der Wittdorf-Sammler Boris Kollek, dessen Bestände einen vertieften Einblick in das männliche Körper- und Rollenbild im Werk des DDR-Künstlers ermöglichen.

Die Ausstellung ist vom 9. bis 27. September 2026 im ehemaligen Frauengefängnis Lichterfelde in der Söhtstraße 7 zu sehen. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Seltener Anblick: Céline Dion wird in Paris von Fans empfangen (29.08.)

Picasso trifft Bacon: Begierde und Verletzlichkeit (28.08.)

Kölnischer Kunstverein erinnert an Hans Eppendorfer (27.08.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Schwerpunkt DDR
11.08.26 | Video des Tages
Trailer zu "Übergang": Thomas Heises letztes Werk
05.08.26 | Bild des Tages
Die "Provinzlust" nach der Wende
03.08.26 | Bild des Tages
80 Jahre DEFA-Filme in einer Schau
30.06.26 | Bild des Tages
Schwule Kunst im Arbeiter- und Bauernstaat
21.06.26 | Ausstellungstipp
Feminismus, Lust und Freiheit
20.06.26 | Sachbuch
Queere Frauen zwischen Kirche, Staat und gelebter Utopie
Neu auf queer.de
Nicht nur die Schulter ausgekugelt
Ralf Schumacher muss nach Jetski-Sturz operiert werden
Niederlande
Erste Bischöfin der Altkatholischen Kirche äußert sich queer­freundlich
Hetzartikel
"Nius": Mehr als 120 Millionen Euro für queere Projekte seit 2023
Video des Tages
"Sind nicht die schönsten Farben die Regenbogen­farben?"
Interview
"Mein Mecklenburg-Vorpommern ist viel zu schön, um das den Rechten zu überlassen"
Neuauflage eines Klassikers
Warum man "Stone Butch Blues" auch 2026 noch lesen sollte
Gewinnspiel
Heldinnen, Herrscherinnen, Heilige
Interview
"Ich mache meine Filme alle mit dem Herzen und dem Kopf, für alle Menschen"