Lesbisches Fotografinnen-Paar: Ausstellung würdigt Lisel Haas

31. August 2026

Bild: Lisel Haas Collection / Library of Birmingham Archives / Copyright Dorothy Williams

Eine neue Ausstellung in Birmingham würdigt die lesbische Fotografin Lisel Haas, die 1938 aus Deutschland nach Großbritannien floh und sich mit ihrer Lebensgefährtin ein gemeinsames Leben aufbaute.



Zuvor hatte Haas in Mönchengladbach bereits ein erfolgreiches Studio für Porträt-, Theater- und Pressefotografie geführt, bis die Verfolgung durch die Nazis sie zur Flucht zwang. Zu ihren Arbeiten aus dieser Zeit zählt auch ein Porträt der Sängerin und Schauspielerin Lale Andersen, später bekannt durch "Lili Marleen".

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Ihre Lebensgefährtin Grete Bermbach folgte ihr 1939 nach England, gemeinsam bauten die beiden Frauen sich in Birmingham ein neues Leben und ein gemeinsames Fotostudio auf, jahrzehntelang fotografierten sie von dort aus auch Generationen von Familien aus dem Stadtteil Moseley. Über zwei Jahrzehnte lang dokumentierte Haas zudem die Produktionen des Birmingham Repertory Theatre, unter anderem mit Schauspieler*innen wie Paul Scofield, Albert Finney und Derek Jacobi.



| Direktlink | Video zur Ausstellung

Die Ausstellung "Discovering Lisel Haas" in der Library of Birmingham zeigt nun erstmals das gemeinsame Leben der beiden Frauen in seiner ganzen Bandbreite. Grundlage ist Haas' Nachlass mit 258 Archivboxen, den die Bibliothek verwahrt und derzeit systematisch katalogisiert  unter Mitwirkung lokaler Gruppen wie Pink Sou'westers, einem LGBTI-Sozialverband für Menschen ab 40, sowie des queerem Fotografie-Netzwerks Luna. Für das einstige Wohn- und Studiohaus des Paares in Moseley ist zudem eine Gedenktafel geplant.



Die Schau ist noch bis zum 12. Dezember 2026 in der Library of Birmingham bei freiem Eintritt zu sehen. (cw)











