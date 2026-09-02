Zwei Dragqueens im "Forsthaus Rampensau"

02. September 2026

Mit Philisha Conditioner und Shira ziehen erstmals zwei Dragqueens gemeinsam ins österreichische Reality-Format "Forsthaus Rampensau" ein.



Beide Künstler*innen sind in Europa keine Unbekannten und bringen einiges an Bühnenerfahrung mit. Philisha gilt als eine der bekanntesten Drag-Künstlerinnen Österreichs, ihre Wurzeln liegen in Oberösterreich. Shira wiederum stammt aus Wien und ist erst seit wenigen Jahren als Drag-Artistin unterwegs  Fans von Reality-Formaten kennen sie aber bereits: Als Model Felix trat sie sowohl bei "Austria's Next Topmodel" als auch bei "Germany's Next Topmodel" an.



Im Forsthaus sehen die beiden ihre Rollen unterschiedlich verteilt. Wie es in einer Mitteilung von Joyn heißt, beschreibt sich Philisha selbst als "auch so ein Mama-Typ", der morgens aufräumt und für gute Stimmung sorgt. Shira setzt dagegen eher auf Entspannung im Jacuzzi und ein offenes Ohr für den neuesten Gossip unter den Bewohner*innen.



Kompromisslos zeigen sich beide dagegen bei der Wahl ihrer künftigen Mitbewohner*innen: Für laute und aufdringliche Menschen haben Philisha und Shira wenig übrig, wie aus ihren Aussagen im Vorfeld deutlich wird.

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Neben dem Drag-Duo stehen für die neue Staffel bereits weitere Promi-Paare fest, darunter die Reality-Bekanntheiten Beverly und Elsa, das "Gemeindebau"-Duo Susi und Norbert sowie Society-Größe Simone und Zirkusdirektor Alexander. Welche weiteren Kandidat*innen einziehen, soll in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.



Nicht zu verwechseln ist das Format mit "Forsthaus Rampensau Germany": Während es sich bei der hier beschriebenen Ausgabe um das österreichische Original handelt, das seit 2022 auf ATV und Joyn läuft, gibt es seit Ende 2023 einen eigenständigen deutschen Ableger auf Joyn. Beide Versionen werden zwar im selben Selbstversorger-Forsthaus im Kärntner Lavanttal gedreht, treten aber mit jeweils eigener Promi-Besetzung und getrenntem Sieger-Titel an  auf Deutschlands Bildschirmen kämpfen die Teilnehmer*innen um den Titel "größte Rampensau Deutschlands", in Österreich um die "Rampensau des Jahres".



Die neue Staffel des österreichischen "Forsthaus Rampensau" ist ab 9. Oktober 2026 um 20:15 Uhr auf Joyn und ATV zu sehen. (cw)











