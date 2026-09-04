Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5392

Schwule Momentaufnahmen aus Marseille

  • 04. September 2026
Lukas Städler, Andrea, 2026, Olin Design Natural White paper, 120 gsm, 34 x 42 cm, Edition of 100 + 50 AP, signed and numbered

Mit "Instantané" hat der Fotograf Lukas Städler einen neuen, limitierten Fotoband vorgelegt: 48 Seiten mit Aufnahmen, die er zwischen 2021 und 2026 in Marseille gemacht hat.

Begleitet werden die Bilder von einem Essay und Gedichten des Autors Jan Koslowski, übersetzt von Mathieu Bertholet. Erschienen ist das Buch anlässlich der Kunstmesse Art-O-Rama 2026, wie die Berliner Galerie Dittrich & Schlechtriem mitteilt, die den Band verlegt hat.

Städler, geboren 1992 und in Berlin ansässig, wurde vor allem mit seiner Serie "Hain" bekannt, für die er zwei Jahre lang schwule Cruising-Spots in Berliner Parks wie dem Tiergarten oder der Hasenheide fotografierte  romantisch inszenierte Bilder nackter Männer in der Natur, die 2024 auch im Fotografiska Berlin zu sehen waren (queer.de berichtete).

- Werbung -

Auch für sein Marseille-Projekt bewegte sich Städler zwischen Intimität und Community: Er fotografierte in öffentlichen Parks, an Stränden und informellen Treffpunkten und arbeitete mit Performer*innen und lokalen Figuren zusammen, unter anderem mit Verbindungen zum Ballet de Marseille.

"Instantané" erscheint als Teil der "Hundert"-Reihe von Dittrich & Schlechtriem in einer Auflage von 100 signierten und nummerierten Exemplaren für je 100 Euro, inklusive eines signierten Faltposters. Der Band ist über den Onlineshop der Galerie erhältlich. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Männlichkeiten jenseits der Klischees (03.09.)

Zwei Dragqueens im "Forsthaus Rampensau" (02.09.)

Ausstellung zeigt queere Geschichte der Rhein-Neckar-Region (01.09.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Hape Kerkeling wird ausgezeichnet
Orden wider den tierischen Ernst geht erstmals an offen queere Person
Supermodel am DJ-Pult
Naomi Campbell legt bei Heidi Klums "HeidiFest" auf
Festival am Hockenheimring
Felix Jaehn "schockiert" über "Glücksgefühle"-Streit
Neue Zahlen
Queer­feindliche Hass­kriminalität: Städtevergleich zeigt große regionale Unterschiede
Bild des Tages
Schwule Momentaufnahmen aus Marseille
NRW
Als Pädo verunglimpft: Dragqueen zeigt AfD-Kommunalpolitiker an
Sechs Auftritte im Herbst stehen an
Vor ihren Shows: Céline Dion sucht in Paris die Nähe zu ihren Fans
"Hat mich tatsächlich überrascht"
Hochzeitsplaner Froonck: Das hätte er bei Taylor Swift anders gemacht