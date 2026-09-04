Schwule Momentaufnahmen aus Marseille

04. September 2026

Lukas Städler, Andrea, 2026, Olin Design Natural White paper, 120 gsm, 34 x 42 cm, Edition of 100 + 50 AP, signed and numbered

Mit "Instantané" hat der Fotograf Lukas Städler einen neuen, limitierten Fotoband vorgelegt: 48 Seiten mit Aufnahmen, die er zwischen 2021 und 2026 in Marseille gemacht hat.



Begleitet werden die Bilder von einem Essay und Gedichten des Autors Jan Koslowski, übersetzt von Mathieu Bertholet. Erschienen ist das Buch anlässlich der Kunstmesse Art-O-Rama 2026, wie die Berliner Galerie Dittrich & Schlechtriem mitteilt, die den Band verlegt hat.



Städler, geboren 1992 und in Berlin ansässig, wurde vor allem mit seiner Serie "Hain" bekannt, für die er zwei Jahre lang schwule Cruising-Spots in Berliner Parks wie dem Tiergarten oder der Hasenheide fotografierte  romantisch inszenierte Bilder nackter Männer in der Natur, die 2024 auch im Fotografiska Berlin zu sehen waren (queer.de berichtete).

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Auch für sein Marseille-Projekt bewegte sich Städler zwischen Intimität und Community: Er fotografierte in öffentlichen Parks, an Stränden und informellen Treffpunkten und arbeitete mit Performer*innen und lokalen Figuren zusammen, unter anderem mit Verbindungen zum Ballet de Marseille.



"Instantané" erscheint als Teil der "Hundert"-Reihe von Dittrich & Schlechtriem in einer Auflage von 100 signierten und nummerierten Exemplaren für je 100 Euro, inklusive eines signierten Faltposters. Der Band ist über den Onlineshop der Galerie erhältlich. (cw)















