Nach homophobem Ausraster: Passagier auf Sitz festgeklebt

06. September 2026

Ein randalierender und queerfeindlich pöbelnder Passagier ist auf einem US-Inlandsflug von der Crew mit Klebeband an seinen Sitz fixiert worden.



Den Vorfall vom Donnerstag bestätigte ein Sprecher der Fluggesellschaft American Airlines unter anderem einem Lokalsender der TV-Kette NBC und dem Promiportal "TMZ", das als Erstes berichtet hatte.



Auf Fotos, die Mitreisende in sozialen Medien posteten, ist zu sehen, dass Klebestreifen vom Kopf des Mannes bis zu den Händen angebracht sind.

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Den Berichten zufolge legte die Maschine auf ihrem Flug 618 von Dallas nach Newark nahe New York eine Zwischenlandung in Baltimore ein, wo Beamt*innen der US-Bundespolizei FBI den Mann aus der Maschine holen mussten.



Laut "TMZ" war der Passagier augenscheinlich betrunken. Er habe zunächst unter anderem einen Sitznachbarn in beleidigender Absicht als schwul bezeichnet und später eine Flugbegleiterin rassistisch beschimpft. Auch soll er den Sitznachbarn geschlagen und dessen Computer beschädigt haben. Andere Passagier*innen hätten dann eingegriffen, bevor er mit Klebeband fixiert wurde. (cw/dpa)











