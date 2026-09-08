Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/b?5396

Wenn Archive queere Geschichte auslassen

The Diva 2.0, 2026, Detail aus der Installation zur Performance "The Diva" © Béla Juttner
  • 08. September 2026

Noch bis zum 19. September 2026 ist im Haus der Kunst in München die Ausstellung "Memory Gap  Potentiale archivalischer Praxen in der Gegenwartskunst" zu sehen.

17 Künstler*innen aus fünf Kontinenten beschäftigen sich darin mit Archiven als Gedächtnis der Gesellschaft und fragen danach, was darin fehlt  und wer darüber entscheidet, was aufbewahrt wird. Gerade für queere Geschichte ist das eine zentrale Frage: Vieles davon fand in klassischen Archiven lange keinen Platz oder wurde bewusst ausgeblendet.

"Archive sind demnach auch Zeugnisse dessen, was nicht gesagt und erinnert wird, des Schweigens, Marginalisierens, der Lücke, des Memory Gaps", sagt Kuratorin Petra Gerschner.

- Werbung -

Zu den beteiligten Künstler*innen gehört auch die nichtbinäre Person Zanele Muholi aus Südafrika, die seit Jahren mit ihrer Foto- und Videoarbeit das Leben Schwarzer queerer Menschen in Südafrika sichtbar macht. Auch die Performance zur Eröffnung, "The Diva" von Béla Juttner, spielt mit Fragen von Identität und Selbstdarstellung. Neben Skulpturen, Videos und Fotografien zeigt die Ausstellung so, wie sich mit künstlerischen Mitteln Lücken in offiziellen Erzählungen aufdecken und füllen lassen.

Zu sehen sind die Werke täglich außer dienstags in der Südgalerie in der Prinzregentenstraße 1. Am 12. September findet zudem im Auditorium des Hauses das Symposium "Passing to the Future" statt. (cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
Weitere Tagesbilder

Hollywood-Diva Faye Dunaway begeistert in Venedig (07.09.)

Nach homophobem Ausraster: Passagier auf Sitz festgeklebt (06.09.)

Goldene Henne 2026: Hape Kerkeling triumphiert (05.09.)

-w-
Top-Links (Anzeige)
-w-


Newsletter
  • Unsere Newsletter halten Dich News aus der queeren Welt sowie über anstehende Termine auf dem Laufenden.
Tagesbilder durchsuchen
Bild vorschlagen
Neu auf queer.de
Berlin
Regenbogen­bank in Schöneberg beschmiert
Sportreporter verteidigt AfD
Waldemar Hartmann über Bundesministerinnen: "Sie bringen alle nichts auf die Reihe"
Schleswig-Holstein
Elmshorn: Shitstorm wegen queerer Ampelpaare
Polizeibericht
Berlin: 17-Jähriger krankenhausreif geschlagen und homophob beleidigt
Er bestreitet die Vorwürfe
Strafverfahren gegen Xavier Naidoo wegen möglicher Volks­verhetzung
Verstoß gegen Datenschutz
HIV-Daten weitergegeben: Grindr muss 30 Millionen Euro zahlen
Es gilt "nicht das völkische Programm der AfD"
Demokratische Politiker*­innen sprechen queeren Menschen nach AfD-Erfolg Mut zu
Bild des Tages
Wenn Archive queere Geschichte auslassen