13. September 2026

Zum 80. Geburtstag des queeren Sängers Freddie Mercury hat der Londoner Stadtteil Wembley Park ein monumentales Kunstwerk enthüllt.



Auf allen 58 Stufen zwischen dem Wembley Stadium und der OVO Arena Wembley ist ein rund neun Meter hohes anamorphes Porträt des Queen-Musikers zu sehen. Nur von einem markierten Punkt aus fügen sich die einzelnen Farbflächen zu einem Gesicht zusammen  wenige Schritte zur Seite, und das Bild zerfällt wieder in Linien und Farbe.

- Werbung -



Geschaffen hat das Werk mit dem Titel "I'm Mr. Mercury" der britische Streetart-Künstler Frank Styles, der es laut Wembley Park von Hand sprühte und auf Vinyl aufbrachte. Neben dem Porträt sind grafische Motive zu sehen, die auf Mercurys Leben verweisen: Koi-Karpfen stehen für seine Begeisterung für Japan, geflügelte Frauenfiguren spielen auf sein Sternzeichen Jungfrau an. Dazu ziehen sich Songzeilen aus Mercurys Werk über die Treppe  darunter auch Zeilen aus seinem 1985 erschienenen Soloalbum "Mr. Bad Guy", das er in den Musicland Studios in München aufgenommen hatte. Die Stadt spielte zwischen 1979 und 1985 eine wichtige Rolle in seinem Leben; Mercury lebte zeitweise im Glockenbachviertel und arbeitete dort eng mit dem Produzenten Reinhold Mack zusammen.



Freddie Mercury wäre am 5. September 80 Jahre alt geworden (queer.de berichtete). Das Kunstwerk ist laut Wembley Park bis Ende Dezember 2026 rund um die Uhr frei zugänglich. (cw)











