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Homo­erotische Fotokunst aus aller Welt

Sebastian  Arcades © Krzysztof Marchlak
  • 14. September 2026

Vom britischen Fotomagazin "BOYS! BOYS! BOYS!" ist die zwölfte Ausgabe erschienen  mit Arbeiten von zehn renommierten schwulen Fotografen.

Herausgegeben wird die hochwertig gedruckte Zeitschrift von der Londoner Little Black Gallery, die sich seit Jahren die Förderung schwuler und queerer Fotografie auf die Fahnen geschrieben hat. Sie betreibt auch die Kunstplattform boysboysboys.org und hat drei Bildbände herausgegeben, zuletzt 2023 im Kehrer Verlag (queer.de berichtete).

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Für die zwölfte Ausgabe seines Magazins wählte Chefredakteur Ghislain Pascal sexy Porträts von AdeY (Großbritannien / Sweden), Yves de Brabander (Belgien), Richard Kranzin (Deutschland), Krzysztof Marchlak (Polen), Paul McDonald (Großbritannien / Australien), Dylan Michaels (USA), Charles Moriarty (Irland), Olivier Muller (Frannkreich), Bert Van Pelt (Belgien) und Arthur Tress (USA). Mit Tress gibt es auch ein ausführliches Interview.

"'BOYS! BOYS! BOYS!' ist nach wie vor das einzige Magazin, das sich der Veröffentlichung der besten queeren und schwulen Kunstfotografie der Welt widmet", erklärte Gründer und Herausgeber Ghislain Pascal. Die 160-seitige Zeitschrift im Format 27x20 cm kann zum Preis von 40 US-Dollar (34,66 Euro) zuzüglich Versandkosten online über boysboysboys.org bestellt werden. Ein US-Dollar pro verkauftem Heft spendet die Little Black Gallery an LGBTI-Organisationen. (cw)
Galerie:
BOYS! BOYS! BOYS! The Magazine Vol. 12
17 Bilder
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