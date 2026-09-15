Armin van Buuren verwandelt sich in Dragqueen

15. September 2026

Fünf Stunden Maske, Korsett, Perücke und High Heels: Der niederländische Trance-DJ Armin van Buuren hat sich für die niederländische Rateshow "Make Up Your Mind" in die Dragqueen Daisy Belle verwandelt.



Wie das Musikmagazin "DJ Mag" berichtet, blieb der 49-Jährige bis zur großen Enthüllung unerkannt  als Moderator Carlo Boszhard seinen Namen verkündete, reagierten Jury und Publikum zunächst fassungslos und anschließend mit stehenden Ovationen.

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Das Konzept der Sendung auf RTL 4 ähnelt "The Masked Singer", nur dass hier prominente Niederländer*innen in aufwendigen Drag-Looks auftreten und von einer Jury enttarnt werden. Auch die niederländische Zeitung "Telegraaf" beschreibt die Verblüffung im Studio über die Identität hinter Daisy Belle.



Für Van Buuren, der sich sonst eher unauffällig präsentiert, war der Auftritt nach eigenen Worten mehr als ein überraschender Fernsehmoment. Gegenüber "DJ Mag" erklärte er, die Botschaft der Sendung habe ihn überzeugt: Er wolle öffentlich für Akzeptanz, freie Entfaltung und sichere Räume eintreten. Bei seinen eigenen Shows sei es ihm wichtig, dass sich jede Person willkommen fühle und sein könne, wer sie ist. Zudem erinnerte der A-State-of-Trance-Gründer daran, dass elektronische Tanzmusik zu großen Teilen aus der LGBTI-Community hervorgegangen sei.



Die Reaktionen auf seine Verwandlung fielen überwiegend positiv aus. Wie Van Buuren gegenüber "RTL Boulevard" berichtete, habe es aber auch negative Nachrichten aus dem Ausland gegeben. Dass ein solcher Auftritt im Jahr 2026 noch immer heftige Reaktionen auslöse, habe ihn nachdenklich gemacht  an seiner Botschaft wolle er dennoch festhalten: Menschen sollten nicht nach Aussehen oder Identität beurteilt werden, sondern danach, wie sie mit anderen umgehen. (cw)











