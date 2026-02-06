Ein Bilderbuch über die Suche nach sich selbst

16. September 2026

Im Anthea Verlag ist "Weder Junge noch Mädchen" erschienen  ein preisgekröntes tschechisches Kinderbuch über nichtbinäre Identität.



Im Mittelpunkt steht ein Kind, für das die vertraute Ordnung des Schulhofs brüchig wird: Die Mädchen schminken sich, die Jungen reden über Sport  und es selbst findet keinen Platz mehr in diesem Schema.



In einem stillen Moment zuhause tippt das Kind die Worte "Ich bin weder Junge noch Mädchen" ins Handy. Daraufhin tut sich eine bislang unbekannte Welt auf: Das Buch erzählt von Kulturen, in denen Menschen seit Jahrhunderten jenseits der binären Geschlechterordnung leben  etwa den Hidschras in Indien, den Muxes in Mexiko, den Burrneshas in Albanien oder queeren Communitys in New York.

- Werbung -



Geschrieben und illustriert hat das Buch die 1996 geborene tschechische Illustratorin Marita Kelbl, die an der Ladislav-Sutnar-Fakultät für Design und Kunst der Universität Pilsen studierte und dort auch lebt. Grundlage war ihre Abschlussarbeit "They Them" von 2022, aus der 2023 beim Prager Verlag Paseka das tschechische Original "Ani holka, ani kluk" (wörtlich: "Weder Mädchen noch Junge") entstand. Kelbl kam damit ins Finale des renommierten Nachwuchspreises Czech Grand Design, ihr Buch stand zudem auf der Longlist der Magnesia Litera, des wichtigsten tschechischen Literaturpreises.



Ins Deutsche übertragen wurde "Weder Junge noch Mädchen" von der Übersetzerin Barbora Schnelle in Zusammenarbeit mit Lisa Wegener. Das 96-seitige Hardcover richtet sich explizit an Familien, Schulen und Bibliotheken  überall dort, wo Kinder über Vielfalt, Geschlechterrollen und Zugehörigkeit ins Gespräch kommen sollen.



"Weder Junge noch Mädchen. Über die Suche nach sich selbst" (ISBN 978-3-89998-459-0) ist zum Preis von 18 Euro unter anderem bei amazon.de (Amazon-Affiliate-Link ) erhältlich. (cw)





Informationen zu Amazon-Affiliate-Links:

Dieser Artikel enthält Links zu amazon. Mit diesen sogenannten Affiliate-Links kannst du queer.de unterstützen: Kommt über einen Klick auf den Link ein Einkauf zustande, erhalten wir eine Provision. Der Kaufpreis erhöht sich dadurch nicht.











