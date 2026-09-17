Run auf die Dragqueen in Meiningen

17. September 2026

Die queere Musikkomödie "The Legend of Georgia McBride" ist im Staatstheater Meiningen zum Publikumsmagneten geworden: Alle Vorstellungen bis Februar 2027 sind bereits ausverkauft.



Das Stück des amerikanischen Autors Matthew López erzählt von Casey, einem erfolglosen Elvis-Imitator in einer heruntergekommenen Bar in Florida, der unfreiwillig zur Dragqueen wird, um seine Miete zu bezahlen und seine schwangere Freundin zu unterstützen. Was als Notlösung beginnt, wird zum Erfolg: Als "Georgia McBride" avanciert Casey zum Star des Clubs  und das Publikum in Meiningen ist ähnlich begeistert wie die Zuschauer*innen im Stück.

- Werbung -



Wie die "Thüringer Allgemeine" (Bezahlartikel) berichtet, sind sämtliche zehn Aufführungen, die das Staatstheater Meiningen in seinen Kammerspielen bis Ende Februar angesetzt hat, bereits jetzt restlos ausverkauft. In der Rezension der Zeitung heißt es, Regisseur und Bühnenbildner Yves Hinrichs inszeniere keine "Klamotte in Klamotten": John Wesley Zielmann spiele die Dragqueen Miss Tracy Mills nicht als komischen Mann in Frauenkleidern, sondern lasse ihre weibliche Seite "sanft und weich" zum Klingen bringen.



Auch die politische Dimension von Drag kommt zur Sprache. Die Dragqueen Rexy, gespielt von Paul Maximilian Schulze, bringt es im Stück auf den Punkt: "Drag ist Protest. Drag ist eine erhobene Faust in einem Pailletten-Handschuh." Laut Ankündigung des Staatstheaters ist die Komödie zugleich ein Statement für Toleranz und Diversität  in Zeiten eines, wie es heißt, "nicht zuletzt von Amerika ausgehenden patriarchalen Rollbacks". (cw)











