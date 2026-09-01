"HeidiFest" auf RTL: 90er-Jahre-Party mit Staraufgebot

18. September 2026

Heidi Klum (li.) mit ihren Promi-Freundinnen Nicole Scherzinger (Mitte) und Naomi Campbell (Bild: RTL / Getty Images for HeidiFest / Isa Foltin)

Heidi Klum möchte ihren internationalen Freunden einen Einblick in die deutsche Kultur geben  beim zweiten "HeidiFest" am 17. September durften Stars wie Naomi Campbell und Nicole Scherzinger dabei sein.



Hunderte Lebkuchenherzen schmückten die kleine Bühne im Münchner Hofbräuhaus. Die Stimmung wirkte so ausgelassen, als hätten Heidi und ihre Gäste die Bänke schon seit zehn Uhr morgens besetzt (wie es auf der Wiesn tatsächlich üblich ist). Als RTL um 20:15 live dazu schaltete, startete die Party mit Rednex und "Cotton Eye Joe" direkt von null auf 100.



Der obligatorische Anstich kam aber erst danach. Heidi  im schneeweißen Dirndl ohne Bluse, aber mit Blumenkranz im Haar  versenkte den Zapfhahn mit drei Schlägen im Fass. Unterstützung bei der Moderation bekam sie von Drag Queens, die mit einigen ihren Outfits den Zorn der Traditionshüter des Oktoberfests auf sich ziehen dürften. Allen voran Olivia Jones: Ihr Kleid bestand aus Kuhflecken und Euter am Dekolleté (siehe Bildergalerie unten).



Musikalisch war das "HeidiFest" eine ausgedehnte 90er-Jahre-Party: Dr. Alban mit "It's My Life" und "Sing Hallelujah!", Mousse T. mit "Horny '98", Gala mit "Freed From Desire", 2 Unlimited mit "No Limit", Londonbeat und "I've Been Thinking About You", Corona mit "The Rhythm of the Night". Auch Snap!, Whigfield, Kate Ryan, Sarah Engels, Liz Mitchell von Boney M., La Bouche und Jenny von Ace of Base waren dabei.



Bevor alle ihre Tamagotchis suchen gingen, katapultierte Markus die Gäste mit "Ich will Spaß" gleich noch ein Jahrzehnt weiter in die Vergangenheit. Ballermann-Star Isi Glück brachte sie anschließend wieder in die Gegenwart. An diesem Punkt standen schon einige Gäste auf den Bänken und brüllten "Er ist ein Schluck-, Schluck-, Schluck-, Schluckspecht" in die Kamera.



Olivia Jones ging zwischendurch mit der "Bussi Cam" durch die Menge und holte sich gleich selbst ein Küsschen bei Heidi ab. Gustav Schäfer von Tokio Hotel küsste lieber seinen Braten. Heidi zeigte ihre Jodelkünste und natürlich wurden auch Hans und Franz des Öfteren thematisiert. Ehemann Tom Kaulitz, Tochter Leni Klum, Sohn Henry Samuel und Mama Erna Klum waren ebenfalls mit von der "Party". Auch Georg Listing, Bruce Darnell, Caro Daur, Pamela Reif, Frank Thelen und weitere Promis feiern mit.



"Ich finde es schön, dass meine amerikanischen Freunde auch mal ein bisschen von unserer Kultur mitbekommen", erklärte Heidi der "Bild". Und man würde schon gern wissen, was in den Köpfen ihrer internationalen Freunde in diesen Stunden vor sich ging.

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Naomi Campbell in Turnschuhen als DJ



Ein Gast, auf den hier alle besonders stolz waren: Naomi Campbell, die im schwarzen Dirndl als DJ auftrat. Hinter dem Pult feierte sie ordentlich mit und tanzte in Turnschuhen. Mit Nadja Auermann war außerdem ein weiteres internationales Topmodel dabei.



Später sangen die "echten Stimmen" von Milli Vanilli "Girl You Know It's True". Dann performte Pussycat-Doll Nicole Scherzinger auf der wohl kleinsten Bühne ihrer Karriere in dem wohl längsten Kleid ihrer Karriere  einem Dirndl  "Don't Cha".



Weitere Highlights: Achim Petry übernahm "Wahnsinn" von seinem Vater Wolfgang Petry. Diverse Tanz-Auftritte der "Let's Dance"-Stars wie Gustav Schäfer oder Anna Ermakova. Eine professionelle Kuhglockenspielerin und der Auftritt der Schwuhplattler  schwule Schuhplattler.



Es könnte am Alkohol liegen, aber gegen halb zehn nahm das Chaos spürbar zu: Die Kamera-Einstellungen wurden fahriger, Mikrofone gingen zu früh an oder zu spät aus, Tom Kaulitz tanzte Arm in Arm mit seiner Frau, am Alphorn wurden unzählige Blase-Witze gemacht und Katja Ebstein schickte eine Friedensbotschaft in den Äther. Ein Fiebertraum.



Zum Schluss durfte Vicky Leandros mit "Ich liebe das Leben" nicht fehlen. Da wurde geschunkelt, mitgegrölt, die Augen in Wonne geschlossen, man lag sich in den Armen. Der Sound dazu: Lachen, Jubelrufe, Gesprächsfetzen und Pfiffe. Roher war deutsches Fernsehen lange nicht. "Das Beste ist: Die Sendung ist zwar vorbei, aber wir feiern jetzt noch weiter", verabschiedete sich Heidi vom TV-Publikum und ließ sich die Maß reichen.



Das Interesse am "HeidiFest" hielt sich hingegen in Grenzen: Nur 770.000 Zuschauer*innen schalteten ein. Das Erste konnte mit dem Fernsehfilm "Wer einmal lügt. Ein Krimi aus Passau" fast sieben Mal mehr Menschen erreichen. Dennoch feierte RTL das als Erfolg, da vor allem Jüngere einschalteten. Der Sender teilte mit: "Heidi Klums erste große Show bei RTL holte mit 9,0 Prozent Marktanteil den Primetime-Sieg unter den Privatsendern bei den 14- bis 49-Jährigen. Gegenüber der Vorjahresausgabe (6,3 %) steigerte das 'HeidiFest' seinen Marktanteil damit deutlich um 2,7 Prozentpunkte." Ein kleiner Seitenhieb auf ProSieben darf eben beim Kölner Privatsender nie fehlen.



Die Show polarisierte: Nicht alle waren mit der chaotischen und auch etwas kindischen Sendung zufrieden. Kritisiert wurde zudem der hohe Playback-Anteil und die holprige Moderation Klums. Web.de bezeichnete die Show als "Gaudi des Grauens".



Wer Interesse hat, kann die Sendung bei RTL+ noch einmal anschauen  und noch einmal und noch einmal... (spot/cw)



HeidiFest 2026

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