Jenseits der Mode: "Elska" zeigt das echte schwule Mailand

19. September 2026

Bild: Mauro Padula / Elska

Mailand steht für Glamour und Design. Doch wie sieht die Stadt aus den Augen schwuler Männer aus, die dort tatsächlich leben? Dieser Frage geht die neue Ausgabe des Fotomagazins "Elska" nach, das damit zum zweiten Mal nach Italien zurückkehrt.



"Elska" bleibt sich dabei treu: Statt Models fotografiert das Magazin queere Männer aus dem echten Leben und lässt sie ihre Wohnungen, Straßen und Geschichten teilen  intim, oft auch unbekleidet. "Mailand hat einen ganz besonderen Ruf", sagt Herausgeber und Chefredakteur Liam Campbell. "Die Welt verbindet mit dieser Stadt Schönheit, Eleganz und Mode. Uns hat interessiert, was passiert, wenn wir den umgekehrten Weg gehen  nicht nach den stilvollsten oder glamourösesten Männern suchen, sondern einfach nach Menschen, die uns in ihr Leben lassen."

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Gerade in einer so bildbewussten Stadt liege ein besonderer Reiz darin, Menschen zu fotografieren, die ihre Fassade fallen lassen, so Campbell weiter. In der neuen Ausgabe habe er Mode dennoch bewusst eine Rolle gespielt  nur eben "gequeert": So wirbt einer der Protagonisten für Stiefel, indem er sie und sonst nichts trägt, ein anderer präsentiert Unterwäsche, indem er sie nicht anzieht, sondern an seinem Penis baumeln lässt.



Erstmals ist "Elska Milan" zudem eine echte Koproduktion: Campbell teilte sich die Arbeit mit dem in Mailand ansässigen Fotografen Mauro Padula, wobei beide jeweils die Hälfte der Shootings übernahmen. Aus der Mischung von lokalem und externem Blick sei ein Heft mit zwei komplementären Stilen entstanden.



Cover der neuen Ausgabe (Bild: Elska)

Vorgestellt werden insgesamt acht Männer: Dano, Berry, Sergio, Davide, Squalo, Federico, Alessandro und Simone. Die meisten von ihnen standen zuvor noch nie vor einer Kamera, geschweige denn unbekleidet. Zu jedem Porträt gehört eine persönliche Geschichte, verfasst von Campbell, Padula oder den Männern selbst. Eine Auswahl der Fotos zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



"Elska Milan" ist ab sofort über elskamagazine.com sowie ausgewählte unabhängige Buchhandlungen erhältlich. Parallel erscheint das Begleitheft "Ekstra Milan" mit hunderten zusätzlichen Fotos und Hintergrundgeschichten, darunter ein weiterer Mailänder sowie zwei Männer aus einem Abstecher nach Nikosia, Zypern. (cw)



Best of Elska Milan

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