Krause zapft an, Söder lobt: Queerer Wiesn-Auftakt in München

20. September 2026

Perfekter Einstand für den neuen Münchner Oberbürgermeister: Dominik Krause hat seinen ersten Oktoberfest-Anstich souverän mit zwei Schlägen gemeistert.



Mit dem Anzapfen sei es wie mit dem Elfmeterschießen: Im Training klappe es, vor einem Millionenpublikum sei es nochmal etwas anderes, sagt der schwule Grünen-Politiker. Aber: "Es ist schön, dass so viele Menschen auf unsere Wiesn schauen." Die erste Maß reicht Krause Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm anzustoßen: "Auf eine friedliche Wiesn!"



Das Aufeinandertreffen von Krause und Söder war mit Spannung erwartet worden. Dass ein grüner OB in München das Fest eröffnet, sei "historisch", sagt Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang. "Wir sind sehr stolz auf Dominik Krause." Im direkten Applaus-Vergleich der Festzelt-Besucher*innen gewinnt Krause, beim Ministerpräsidenten mischen sich einige wenige Buhs in das Wiesn-Gegröle.

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Söder ist gut gelaunt. "Das hat er sehr gut gemacht", lobt er das Anzapfkönnen des 36-Jährigen. "Sehr professionell." Wahrscheinlich habe er gleich nach seiner Wahl angefangen, zu üben. Krauses Verlobter Sebastian Müller, der der Tradition folgend, als Partner an der Seite des OBs ins Festzeit einzog, sagte, Krauses Nervosität vor der Premiere habe sich in Grenzen gehalten: "Es ging. Ich dachte, er wäre nervöser." Krause hatte  so berichtete er selbst  am Vorabend zwei Bier getrunken, dann habe er wunderbar geschlafen.



Das 191. Oktoberfest dauert bis zum 4. Oktober, jährlich kommen mehr als sechs Millionen Besucher*innen auf das Volksfest, das als größtes der Welt gilt. Schon am ersten Tag herrschte dichtes Gedränge, mehrere Zelte waren am Nachmittag wegen Überfüllung geschlossen.



Zunächst gab es keine nennenswerten Zwischenfälle. Die erste Alkoholvergiftung mussten die Wiesn-Sanitäter*innen gegen 15.45 Uhr behandeln: Ein 19-Jähriger musste mit der Trage geholt werden. Ein sportliches Schicksal ereilte einen Berliner Wiesn-Gast: Der 25-Jährige brach sich beim Armdrücken den Arm.



Am zweiten Tag des Oktoberfests geht es heute weiter mit dem traditionellen Gay Sunday in der "Bräurosl". Er ist seit den 1970er Jahren eine feste Institution und Treff schwuler Männer. (cw/dpa)











