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"Wiesn-Schlampe" Bill Kaulitz feiert beim Almauftrieb

Bild: Gisela Schober / Michael Tinnefeld / Almauftrieb PR via Getty Images
  • 21. September 2026

Beim traditionellen Almauftrieb auf dem Münchner Oktoberfest feierte Bill Kaulitz am Sonntag mit zahlreichen Promis  und einem Einhorn.

Die Party ist seit Jahren fester Bestandteil des ersten Wiesn-Sonntags auf dem Münchner Oktoberfest und ging 2026 bereits zum 28. Mal über die Bühne. Kaulitz kam gemeinsam mit seiner guten Freundin Sara Alviti, mit der er sich stilecht in Wiesn-Tracht zeigte: Der Sänger trug Lederhose und eine bunt bestickte Weste, die Italienerin ein Dirndl.

In einer Instagram-Story schwärmte der queere Tokio-Hotel-Frontmann von ihren "süßen Outfits". Alviti wiederum bezeichnete ihn als das "süßeste Date ever". Wie ausgelassen die beiden unterwegs waren, zeigt ein weiterer Clip: Darin lachten sie über Kaulitz' Scherz, sie seien "Wiesn-Schlampen".

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Auf der Gästeliste fanden sich unter anderem Wayne Carpendale, Laura Wontorra, Evelyn Burdecki, Sandy Meyer-Wölden, Farina Opoku, Riccardo Simonetti, Victoria Swarovski, Caro Daur und Lottie Moss. Auch Tokio-Hotel-Kollege Georg Listing und seine Frau Susi feierten mit. Aus der Politik waren Dorothee Bär und der ehemalige FDP-Spitzenpolitiker Christian Lindner dabei.

Während Bill Kaulitz in der Käfer Wiesn-Schänke feierte, war auch seine Schwägerin Heidi Klum (53) auf dem Oktoberfest unterwegs. Sie tauchte als Überraschungsgast beim traditionellen Gay Sunday in der Bräurosl auf.

Für Klum, die in München gerade die neue "GNTM"-Staffel dreht, war es der erste Besuch auf der diesjährigen Wiesn. Gefeiert hatte sie aber schon am Donnerstag: Da lud sie rund 900 Gäste zu ihrem "HeidiFest" ins Hofbräuhaus (queer.de berichtete). Bill Kaulitz fehlte terminbedingt an dem Abend. Dafür konnte er nun am Sonntag doch noch in Oktoberfest-Stimmung kommen. (spot/cw)

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