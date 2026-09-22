Große Tony-Rizzi-Retrospektive in Frankfurt

22. September 2026

Das Fotografie Forum Frankfurt (FFF) präsentiert mit "Work Hard, Don't Lie, and Try Not To Hurt Anybody" die bislang umfangreichste Ausstellung des queeren Tänzers, Choreografen und Fotokünstlers Tony Rizzi.



Die Schau vereint Schwarz-Weiß-Fotografien, Polaroids, Fotocollagen und Videoarbeiten und zeigt damit erstmals einen tiefen Einblick in das fotografische Werk des US-Amerikaners. Rizzi kam 1985 als Tänzer zum Ballett Frankfurt unter William Forsythe und begann parallel, seine künstlerische Umgebung, Liebesbeziehungen, seine Familie und die queere Community fotografisch festzuhalten. Kuratorin Celina Lunsford hat für das Projekt das über 10.000 Bilder umfassende Archiv des Künstlers erforscht.

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Zu den Höhepunkten zählt die Installation "Living Room" mit über 6.000 Polaroids, die hier erstmals öffentlich gezeigt wird. Ein weiteres Kapitel widmet sich Rizzis Mutter Verna, unter anderem mit einer großformatigen Collage aus dem Jahr 2026. Begleitend zur Ausstellung erscheint die erste Monografie des Künstlers mit Texten von William Forsythe, Lunsford, Tamàs Gèza Moricz und Rizzi selbst. Eine kleine Auswahl der gezeigten Fotografien zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Ausstellung "Tony Rizzi. Work Hard, Don't Lie, and Try Not To Hurt Anybody" ist noch bis zum 17. Januar 2027 im Fotografie Forum Frankfurt (Braubachstraße 30-32, 60311 Frankfurt) zu sehen. (cw)











