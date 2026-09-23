Queere Kunst aus den 1950er Jahren

23. September 2026

Mit einer Doppelausstellung würdigt das Schweizer Kunsthaus Biel das Frühwerk von Sarah Schumann (1933-2019)  einer der prägendsten lesbischen Künstlerinnen der deutschen Nachkriegszeit.



Unter dem Titel "Sich von oben und unten sehen" zeigt Kuratorin Selma Meuli Schumanns sogenannte Schockcollagen der späten 1950er und frühen 1960er Jahre neben ihren "alchemistischen" informellen Gemälden  ergänzt um Arbeiten aus den 1970ern, die im Kontext von Schumanns feministischem Engagement entstanden.



Ab 1970 rückten in Schumanns Werk zunehmend ihre Freundinnen und Weggefährtinnen ins Zentrum großformatiger Bild-Collagen. Als Höhepunkt dieser Werkgruppe gilt "Zeitverschiebung unter Sonnenhöhe" (1978)  eine monumentale Liebeserklärung an die Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen, mit der Schumann über viele Jahre liiert war. Bovenschen setzte ihrer Partnerin 2015 mit dem Buch "Sarahs Gesetz" ein einfühlsames literarisches Denkmal.

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Ihre lesbische Perspektive verband Schumann eng mit ihrem politischen Engagement: Als eine der sichtbarsten Kunstschaffenden der Neuen Frauenbewegung gestaltete sie das "Frauenhandbuch Nr. 1" und Titelbilder für "Frauen und Film" sowie "Die Schwarze Botin" und war 1977 an der wegweisenden Schau "Künstlerinnen international 1877-1977" beteiligt.



Die Ausstellung im Kunsthaus Biel läuft bis zum 29. November 2026. (cw)











