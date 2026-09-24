Mülheim hat jetzt einen Regenbogenplatz

24. September 2026

In der nordrhein-westfälischen Stadt Mülheim an der Ruhr gibt es nun einen Regenbogenplatz: Oberbürgermeister Marc Buchholz und Bezirksbürgermeister Jörg Kampermann (beide CDU) weihten den bislang namenlosen Platz vor dem queeren Jugendtreff "together" am Mittwoch offiziell ein.



Der Platz liegt im Kreuzungsbereich von Dickswall, Eppinghofer Straße, Kaiserstraße und Leineweberstraße, vor dem Eingang zum Forum. Bei der Einweihung waren Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung und des queeren Verbands SVLS sowie weitere Gäste dabei.

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"Ich freue mich sehr, dass der neue Regenbogenplatz künftig ein sichtbares Zeichen für Offenheit, Wertschätzung, Toleranz und ein gutes Miteinander in unserer Stadt setzt", erklärte Buchholz zur Einweihung. "In Mülheim an der Ruhr ist Vielfalt willkommen und gehört zu unserer Stadtgesellschaft."



Kampermann betonte in seiner Rede, der Platz stärke als besonderer Ort den Zusammenhalt und mache die gemeinsame Verantwortung deutlich. Anschließend enthüllten er und Patrick Hopfinger, stellvertretender Vorsitzender des SVLS, das neue Straßenschild, das mit einer Regenbogenfahne verdeckt war.



Die zuständige Bezirksvertretung 1 hatte die Namensgebung im Juli beschlossen. Rund um das queere Zentrum habe sich der Platz in den vergangenen Jahren positiv entwickelt, hieß es. Neben sichtbaren Zeichen für Respekt und Vielfalt wie der Regenbogenbank und der Regenbogenfahne setze die Benennung des zentralen Platzes nun ein offizielles Zeichen für die LGBTI-Community. (cw/pm)











