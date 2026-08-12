Queere Menschen willkommen: Münster wirbt für "RESPECT!"-Sticker

26. September 2026

Die Stadt Münster schließt sich der Kampagne "RESPECT!" an und setzt sich damit für mehr Akzeptanz gegenüber vielfältigen sexuellen Orientierungen und geschlechtlichen Identitäten ein.



Bürgermeisterin Maria Winkel (SPD) verkündete die offizielle Teilnahme am Donnerstag vor der Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung im Stadthaus 3. Ziel der Kampagne ist es, Strukturen für queere Menschen zu verbessern.



Teilnehmende Einrichtungen sind an "RESPECT!"-Stickern an Türen oder Fenstern zu erkennen  dazu können etwa Verwaltungen, Geschäfte, gastronomische Betriebe, Kultur- und Bildungseinrichtungen oder Sportvereine gehören. Dort erhalten Interessierte Broschüren und Flyer zu örtlichen Beratungsstellen und Unterstützungsangeboten.

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"Die Farben des Regenbogens sind ein sichtbares Zeichen für unsere Haltung im Kampf gegen Diskriminierung aufgrund sexueller oder geschlechtlicher Identität. Sie sind ebenso ein Zeichen für die Vielfalt des Lebens", erläuterte Winkel. "Zu sehen sind sie im Logo der Aufkleber, welche die Kampagne für sichere Orte und offene Türen sichtbar machen."



Mit der Kampagne "RESPECT!" setzt die Landesfachstelle blick* bereits seit Mai 2022 im ländlichen Raum Impulse zu den Themen sexuelle und geschlechtliche Identität. Sie fördert queerfreundliche Strukturen sowie eine nachhaltige Vernetzung in Kommunen und Kreisen in ganz Nordrhein-Westfalen. Die Koordination für Münster und das Kreisgebiet Steinfurt übernimmt der Verein KCM, der queere Menschen, Angehörige und Fachkräfte psychosozial berät.



Neben Münster beteiligen sich freie Träger sowie die kommunalen Gleichstellungsstellen der Städte Emsdetten, Steinfurt und Ochtrup an der Kampagne. In Münster ist die Teilnahme eine Maßnahme aus dem städtischen Aktionsplan LSBTIQ*. (cw)











