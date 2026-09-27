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Queere Flucht aus der Provinz

Videostill aus "Running away is easy, it's the leaving that's hard"
  • 27. September 2026

Der Kunstverein Augsburg zeigt aktuell eine gemeinsame Videoarbeit der Künstler Mauricio Hölzemann und Pierre-Yves Delannoy, in der die beiden an die Orte ihrer Kindheit zurückkehren.

Beide sind als queere Personen früh aus ihrer kleinstädtischen und ländlichen Heimat  Filderstadt bzw, Châlons-en-Champagne  in die Stadt aufgebrochen. Jahre später begegnen sie dort gemeinsam ihrer eigenen Vergangenheit und teilen Erinnerungen, Hoffnungen und Verletzungen miteinander. Die einstündige Arbeit trägt den Titel "Running away is easy, it's the leaving that's hard" und steht im Zentrum der Ausstellung.

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Hölzemann und Delannoy leben mittlerweile als Künstlerduo und Liebespaar in München. Mit der gemeinsamen Reise in ihre jeweilige Vergangenheit wollen sie Fragen beantworten, die sie lange beschäftigt haben: Was hat sie zum Gehen bewegt? Was blieb zurück? Und wie verändert die eigene Biografie den Blick auf das, was einmal Heimat war? Die Videoarbeit steht im Dialog mit Videostills und Filzarbeiten von Delannoy, die Erinnerungen an eine Kindheit festhalten, die nicht vergessen werden sollte.

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Die Ausstellung ist noch bis zum 18. Oktober 2026 im Kunstverein Augsburg im Holbeinhaus (Vorderer Lech 20) zu sehen, donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Am 1. Oktober um 19 Uhr findet ein Künstlergespräch statt. (cw)

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