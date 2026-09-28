Linolschnitte über schwules Begehren

28. September 2026

Unter dem Titel "Making Sense" zeigt der Berliner Buchladen Eisenherz im kommenden Monat Arbeiten von Karan Vohra.



Die Ausstellung präsentiert laut Ankündigung eine Auswahl aus der umfangreichen Werkserie des Künstlers: poetische Linolschnitte, die homoerotische Szenen in der Natur zeigen. In jedem der Werke sei ein intimer, zärtlicher Blick auf schwules Begehren zu spüren.



Vohras künstlerische Praxis versteht sich als autobiografisches Archiv von Erinnerung, Identität und Sehnsucht. Mit Druckgrafik, Malerei und konstruierten Mythologien verarbeitet er Queerness, Entwurzelung und zerbrechliche Momente flüchtiger Normalität. Die Natur dient ihm als Metapher für Zugehörigkeit, verwurzelt in seiner Kindheit in Indien und in der Liebe gespiegelt, beides verloren und durch die Arbeit verwandelt. Wiederkehrende Motive wie Haare, Hingabe, Cruising und Wasser stehen dabei für Intimität und Überleben.

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Zur Entstehung der Serie schreibt Vohra: "Es fühlte sich unmöglich an, weiterzugehen, es in Worte zu fassen, das Ganze in meinen zwei Händen zu halten. Also habe ich es stattdessen in Linoleum geschnitten: das Bett, das Seil, die Augenbinde, die Hände, die genau wussten, wie viel sie halten und wann sie loslassen mussten." Vertrauen sei dabei das Material, nicht das Thema: "was freiwillig gegeben wurde, und was geschah, als es aufhörte, gegeben zu werden". "'Making Sense' ist ein alchemistischer Prozess", so der Künstler: Motive zu finden und ihnen Bedeutung zuzuschreiben, Erinnerung in Mythologie zu verwandeln. Das Ergebnis nennt er "eine queere Trauer und Feier einer Liebe, gefunden und wieder verloren".



Karan Vohra, Jahrgang 1992, ist ein schwuler Künstler, Druckgrafiker und Erzähler indischer Herkunft und lebt seit sieben Jahren in Deutschland. Er studierte Informatik, Kommunikationsdesign und Digitale Medien in Delhi, Mumbai und Bremen und schloss am Indian Institute of Technology Bombay und an der Hochschule für Künste Bremen ab.



Die Ausstellung wird am Montag, den 5. Oktober 2026 um 18 Uhr im Buchladen Eisenherz (Motzstraße 23, Berlin-Schöneberg) eröffnet und ist dort anschließend den gesamten Monat über zu sehen. Der Eintritt ist frei. (cw/pm)











