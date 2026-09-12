Nicht einboxen lassen: Queere Berliner*­innen gegen die AfD

29. September 2026

Mit der neuen Porträtserie "Queers against AfD" will Fotograf*in CurlyCub ein Zeichen gegen die AfD setzen.



Zu sehen sind acht Menschen aus der queeren Berliner Community, die in einem Pappkarton mit der Aufschrift "Fuck AfD" posieren. Anlass waren nach Angaben von CurlyCub die jüngsten Wahlergebnisse der rechtsextremen und queerfeindlichen Partei.



"Als ich die Ergebnisse der AfD sah, wusste ich, dass ich etwas tun muss", erklärte CurlyCub zur Serie. "Sie wollen uns in eine Kiste stecken? Uns verschwinden lassen? Nein. Berlin ist unser Zuhause, und wir werden unsere Freiheit verteidigen, egal was passiert."

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Die Kiste stehe für den Versuch, queere Menschen "einzuboxen, unsichtbar zu machen und ihnen ihre Rechte zu nehmen", so CurlyCub: Die Porträtierten eigneten sich diesen Raum mit "unnachgiebiger Präsenz, Stärke und Stolz" an. Sie posieren mit verschränkten Armen, in Lederharness, Ritterrüstung, Hundemaske oder im Deutschland-Trikot, lachen, strecken die Zunge raus oder blicken ernst in die Kamera. Das neunte Bild zeigt den leeren, umgekippten Karton. Die komplette Serie zeigen wir in der unten verlinkten Galerie.



Die Schwarz-Weiß-Aufnahmen entstanden im September mit nur einer Lichtquelle. Die Serie ist als vollständige Sammlung für Ausstellungen gedacht, einen Termin gibt es bislang nicht. Kontakt zu CurlyCub kann man über Instagram aufnehmen. (cw)



Queers against AfD

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